QUÉ LOS NUEVOS GOBIERNOS ATIENDAN A LOS POBRES: FAUSTINO

Peña Blanca, Qro.

– Las infinitas oraciones del obispo F a u s t i n o Arme n d á r i z Jiménez, por la paz, los nuevos gobiernos en México, que sean servidores, no que se sirvan del pueblo, que sean realmente hombres y mujeres que con generosidad, atiendan sobre todo a los más pobres, se elevaron ayer en la comunidad de Camargo, durante la santa misa de la sexta jornada de las peregrinas al Tepeyac.

Durante la ceremonia en la capillita de la Virgen de Guadalupe, el prelado remarcó lo mucho que necesitan de Dios nuestras comunidades, nuestra sociedad, nuestras estructuras, nuestros gobiernos, cuanto necesita de Dios la vida del deporte, de la cultura, cuanto necesitan de dios los estudiantes desde la primeria, cuanto necesitamos todos de Dios.

Indicó que se preparaban a la mitad de esta jornada ofreciendo a Dios, sus esfuerzos, sacrificios, intenciones, también agradecerle por lo mucho que les da y sobre todo por el milagro de esta peregrinación.

Peregrinar juntos a la Basílica del Tepeyac, es un milagro de Dios, porque Dios es el que provoca la fraternidad en medio de nosotros, consideró, Dijo que tratamos de corresponder a ese milagro que Dios hace en cada uno, con nuestra conducta, actitud y disponibilidad a recorrer este camino de fe, de espiritualidad, de alabanza a El y a la Santísima Virgen María.

En las manos de Dios y en el altar del santo lugar, puso las intenciones de cada una de las peregrinas y junto con ellas, pidió, como ya se dijo, por la paz, por los nuevos gobiernos en México y también por las peregrinas y peregrinos que vienen detrás con mucha fe, sabiendo que unidos espiritualmente seremos un contingente de fe que alabe a Dios en Querétaro.

Con el mismo énfasis, agradeció a Dios esta peregrinación, sobre todo, que sea iluminada con la palabra de Dios y con la Eucaristía.

Pidió no perder de vista ni dejar de valorar la Capilla Móvil del Santísimo Sacramento que dijo es un privilegio que vaya en la columna peregrina.

Explico que si hay alguien importante en esta peregrinación, no son las peregrinas, es El, si hay un motivo para la peregrinación, es El, si hay alguien que nos impulsa, no es el que nos invito a la peregrinación, es El, que le dijo al que te invitó que vinieras.

Más allá, Monseñor Armendáriz Jiménez, señaló que el motivo de todo nuestro proceder y de todo nuestro camino, es el Señor.

Refirió que cuantas veces gritan y cantan que el mero mero es el Señor pero se le hace que se queda en canto.

Hoy, el Señor eligió a ustedes peregrinas con nombre y apellido, con la tarea de difundir, como los sacerdotes, el reino de los cielos.

El reino de los cielos, explico, a veces lo confundimos y creemos que el reino de los cielos, es el cielo y tienen razón, pero comienza aquí, en el suelo, es decir, ya, pero todavía no en plenitud como se vivirá en la eternidad, El cielo, para el que lo vive en el suelo, no tiene que tener mucha diferencia, porque si allá se vive la hermandad en plenitud ¿Por qué no hacemos la lucha de vivirla aquí? si allá se vive una relación total con Dios, ¿Por qué no estamos en una permanente actitud de oración?.

Una vez más, Monseñor Armendáriz Jiménez, citaría que el reino de los cielos está aquí en el suelo y Jesús siempre nos espera en la Biblia, en la palabra de Dios y ahí quiere que le encuentren.

Entendido el sentido de una peregrinación como esta, llamo a las peregrinas a la coherencia y si esta es una peregrinación de fe, si esta es una peregrinación de fe, recorrerla con fe.

Porque esta peregrinación es figura de todos los días, donde no se le puede hacer a un lado ni descartar a Dios que no se da vacaciones de nosotros y en la misma forma habría que corresponder

