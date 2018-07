ARANGO “Anulación de la votación emitida en 150 casillas”

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias El Partido A c c i ó n N a c i o n a l (PAN) presentó recursos legales ante los siete consejos distritales locales que se encuentran en la capital del estado para solicitar la anulación de la votación emitida en 150 casillas, pues detectaron que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizó una operación para colocar a personas afines a ellos como funcionarios. “Estamos pidiendo a los distintos consejos la nulidad de distintas casillas, toda vez que de los resultados que se obtuvieron, nosotros hemos observado que Morena realizó una operación al interior de las casillas, aprovechando los lugares de los funcionarios que no llegaron el día de la elección”.

Martín Arango García vocero del PAN explicó que donde se realizó la sustitución de funcionarios, es donde ellos, casualmente, obtienen el triunfo. “Casualmente, coincidentemente, verificamos que en muchos casos, en aquellas casillas en donde se realizó la sustitución de funcionarios, pues seguramente Morena operó para que entrara gente afín a ellos y esto implica que se actualice una causal de nulidad”.

Explicó que detectaron esta forma de actuar en toda la capital del estado; sin embargo, se acentuó en los distritos 2 y 3.“El Distrito 2, tal vez junto con el 3, que mayor incidencia que este tipo de casos presentó y este es principalmente por el cual nosotros ya recurrimos ante el Instituto Electoral”.

El también encargado de la estrategia jurídica explicó que una vez recibido el recurso por los consejo distritales, ellos tienen la obligación de fijar en los estrados estos recursos para que comparezcan los terceros interesados y una vez recibidos estos alegatos, el expediente se remite al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, el cual deberá resolver todos los asuntos en dos o tres semanas.

“Nosotros ya hemos presentado nuestros argumentos ante los consejos distritales y, bueno, esperamos que el Tribunal, en próximos días esté conociendo de esta situación y confiamos en que se van a anular una buena cantidad de casillas, que inicialmente le daba el triunfo a Adolfo Ríos”.

