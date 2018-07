CABRERA “El PRI lo pudo hacer mejor”

POR PATRICIA SPÍNDOLA Noticas La jornada electoral del pasado domingo 1° de julio fue una lección, en general, para todos los partidos políticos y en lo particular para el Partido de la Revolucionario Institucional (PRI), opinó el diputado federal Hugo Cabrera, quien fungió como coordinador de campaña del ex candidato a la presidencia de la República Mexicana, José Antonio Meade.

Cabrera Ruiz reconoció que algunas de las candidaturas del partido, tanto a nivel nacional como local, no correspondieron a la expectativa de las bases y por ello fue difícil que fueran aceptadas.

Señaló que tras los resultados vendrá la etapa de análisis en la que los militantes deberán de plantear cuál es el mejor rumbo a seguir.

“Hubo algunas candidaturas que efectivamente no respondían a lo que la base del partido y la sociedad querían; tan es así que no fueron aceptadas.

En lo local creo que pudimos haber logrado algo más si se hubiera escuchado a la base desde la formación y estructuración de los órganos de gobierno del partido” declaró.

Mencionó que, según la información que tiene, Querétaro no fue la única entidad en la que no se consideraron a otros candidatos con mayor arraigo, presencia y trabajo que podrían haber obtenido un mejor resultado.

Al respecto, aceptó que quizás sea necesario un cambio en las dirigencias, pero precisó que deberán ser cuidadosos en los nuevos dirigentes.

“Si se tienen que hacer relevos, hay que revisar muy bien porque no se trata de quitar por quitar, sino que las cosas cambien para bien, no dar pasos hacia atrás.

El análisis que se tiene que hacer pasa necesariamente por la posibilidad de renovación de las dirigencias y no se trata de hacer una cacería de brujas, pero sí de una renovación importante y exhaustiva” reiteró.

Finalmente, aplaudió la tranquilidad con la que transcurrió la jornada electoral, así como la civilidad con la que los ex candidatos reconocieron la derrota cuando vieron la tendencia muy marcada.

“Hay que reconocer que el PRI puso la muestra de que cuando no se obtuvo el resultado, se asume con responsabilidad y no se utiliza para hacer algunos actos de vandalismo que parecen una práctica cotidiana cuando no ganan otros”.

