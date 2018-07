Llevan 21 meses buscando a su familiar

POR: CIPRIANO MORALES No ti cias Jalpan de Serra, Qro. – “Acostumbraba a salir de su natal municipio Pinal de Amoles a visitar a familiares que tenemos viviendo en la cabecera Jalpan de Serra, siempre regresaba a casa, desafortunadamente la última vez que salió a finales del mes de agosto del año 2016 ya no regresó y desde entonces hasta la fecha de hoy no sabemos de su estado de salud en que se encuentre”, es parte de la historia que cuenta la familia de una mujer extraviada.

El señor Luis García Grijalva de 71 años, un hombre dedicado a la labor del campo, originario de la comunidad de San José Cochinito, entre palabras cortadas confiesa, que conforme pasa el tiempo va perdiendo la esperanza de volver a ver a su mujer María Guadalupe Serrano Aguilar, quien es menor un año que él, “Lupita” como de cariño le dice y comenta que a pesar que hay una denuncia en la Fiscalía General del Estado sobre la desaparición, las autoridades no le dan explicaciones del caso.

Recuerda que su esposa una mañana del mes de agosto del año 2016 salió pie a tierra de su comunidad con rumbo a Jalpan, “ella caminaba, te atravesaba cerros para llegar a visitar a nuestra hija Rosa Elvia, ese día llegó al domicilio y ahí durmió, al día siguiente salió de regreso a casa, sin embargo ya no volvimos a saber de ella, en un principio la buscamos en casas de familiares pero no llego a esos domicilios”.

Desde entonces cuenta don Luis que toda la familia vive con mucha precaución por no saber nada de ella, dijo que hace unos meses fue sometido a una cirugía en el Hospital General de Jalpan, salió bien, pero confía que lo estaba acabando la desesperación de saber nada de su esposa, por ello insiste en la ayuda de información que permita dar con el paradero de la señora María Guadalupe Serrano Aguilar.

