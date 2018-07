EN EL MUNDO DE HOY PARECE QUE DIOS “NO ES ACTUAL”: NC

POR MANUEL PAREDÓN FOTOS MIGUEL CRUZ Noticias Jalpan de Serra, Qro.

– En el templo parroquial de Santiago Apóstol y Misión de San Junípero Serra, el Presbítero Noé Castillo dijo ante más de 500 peregrinas que el hablar de Dios, el profesar la fe, el dar testimonio hoy en día es objeto de burlas A su paso por este lugar, las peregrinas escucharon la santa misa que ofició el religioso y ahí les habló de esta realidad.

Explicó que hoy se pide respeto hacia aquellos que hablan de la ideología de género, que hablan sobre la injusticia y tantas cosas que hoy se defienden.

“Tenemos que respetar a todos, porque eso es libertad, tenemos que valorar a todos, porque eso es libertad”, demandó.

“Eso sí, aquél que habla de Dios, aquél que habla de la Virgen María, aquél que defiende a la Iglesia, es objeto de burla”.

Alertó que como católicos, nos vemos amenazados por las burlas y por la condenación por todos aquellos que se dicen modernos y actualizados en lo que hoy reina en la vida, en lo que es lo de hoy y que dicen todos, la modernidad, la libertad.

Hoy ya Dios no es actual y por eso dijo que le llamó la atención esta parte del Evangelio donde dicen que todos se burlaron de Jesús cuando le pidieron que sanara una niña que murió antes llegara.

Sin embargo, muchos reconocen nuestra fe, reconocen que muchos caminen a los pies del Tepeyac.

Lamentablemente para muchos, esto es objeto de burla como ocurrió con Jesús, que ya no es importante.

“Esto no es valioso y se condena, hay libertad para todo, menos para aquellos que creen en Dios, menos para aquellos que queremos profesar nuestra fe, aquellos que defendemos la vida, aquellos que defendemos la paz, aquellos que defendemos al hombre y la mujer como una atracción de Dios”.

“Aquellos que defienden la paz, aquellos que obran según la caridad, aquellos que buscan el bien común, hoy que es valioso, ya no es importante”, indicó.

Refirió cómo reaccionamos y actuamos ante las burlas del mundo, ante la condenación, porque podemos dar marcha atrás, podemos avergonzarnos, inclusive escondernos ante este mundo contrario a Dios O como estamos respondiendo nosotros, estamos dando la cara, estamos defendiendo nuestra fe o estamos dando marcha atrás, cuestionó.

Jesús, afirmó, no dio marcha atrás y nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe y ser capaces de dar testimonio de nuestra fe.

“El motor de todo milagro, siempre es nuestra fe y si hoy Dios no obra, no actúa en el mundo, es porque el mundo le ha dado la espalda, porque el mundo no cree en él”.

Para concluir, el religioso señaló que este mundo contrario a Dios nos hace dudar, nos pone tristes, nos hace cambiar nuestro pensar, nuestra forma de ver la vida y el Señor dice como aquella mujer, tener confianza y ante aquellos que se burlan de Él, ser testimonio y testigos de nuestra fe.

Y este andar ante los pies de la Santísima Virgen María, sea un gritar que Dios sigue actuando en este mundo pese a las contrariedades que se están manifestando y que quieren apartar a Dios de este mundo.

