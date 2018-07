TOVAR “El periodo de Anaya en el CEN ya concluyó”

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Se debe reconocer que el Partido Acción Nacional (PAN) no supo interpretar el coraje de la ciudadanía, aseguró Rafael Puga Tovar, quien fuera presidente del Comité Directivo Estatal del 2004 al 2006, quien indicó que la renovación en las dirigencias se debe dar apegada a los tiempos que marcan sus estatutos y no por un ajuste de cuentas.

“Hay que reconocer que no supimos interpretar el coraje de los ciudadanos contra la corrupción, contra la violencia, contra la marginación, no lo supimos interpretar y en nuestros candidatos el mensaje no era el adecuado. No es porque no seamos sensibles”.

El panista aseguró que ante la corrupción si han sido sensibles, pues han distinguido por tener gobiernos honestos y por ser baluartes de la paz, de la concordia, de la tranquilidad y del orden; sin embargo, estas elecciones fueron un llamado de atención.

“Tenemos en el ADN panista nuestra intención de que los marginados, la gente que menos tiene pueda tener una vida mejor; sin embargo, no lo supimos interpretar. Hay camino por delante; yo creo que es una llamada de atención para cerrar filas y poder ser unos dignos representantes de las inquietudes ciudadanas”.

Por lo tanto consideró que no falló la sensibilidad, sino el discurso, pues tuvo que ser más apegado a los principios del PAN.

“Yo creo que el discurso tuvo que ser un discurso más panista. El PAN se ha distinguido por valores democráticos, de defensa de los que menos tienen, de proyectos serios para mejorar en términos de la paz y del orden, de la justicia y de lo que ahora se llama el Estado de Derecho”.

DIRIGENCIAS.

Respecto al llamado que han hecho algunos panistas de que haya cambios en las diferentes dirigencias, empezando por la nacional, indicó que esta petición no debe convertirse en un ajuste de cuentas.

“Como una exigencia puede ser interpretada como ajuste de cuentas y esto no cabe en la nueva etapa que debe tener el partido.

No es un ajuste de cuentas; tenemos que darle los tiempos que están establecidos para los cambios de dirigencia”.

Sin embargo, aclaró, el periodo de Anaya Cortés al frente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ya concluyó y se debe respetar su ciclo.

“Yo entiendo que a nivel nacional Ricardo termina su periodo en este segundo semestre de este año; bueno, habrá que cambiar y punto”.

REFLEXIÓN.

En la reflexión interna del partido, aclaró, se debe desarrollar con humildad, para tener claro que se hizo bien o mal.

“El principio o valor fundamental es la humildad, es saber identificar en un análisis que no se ha hecho, que ya se tiene que empezar a hacer, de que es lo que hicimos bien y que hicimos mal y, partir de eso, si hay humildad, podrán sacarse conclusiones muy interesantes y actuar en consecuencia”.

Aunque, precisó, en este proceso, también se debe entender el fenómeno que representó Andrés Manuel López Obrador.

“Finalmente fue la ola de López Obrador, fue algo atípico completamente, yo creo que algunos candidatos de este partido llegaron a los cargos que tienen o lograron la votación, no tanto por el mensaje que tenían, sino porque no hubo voto diferenciado en algunos sectores”.

Sobre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo, es una fuerza política fuerte; sin embargo, la experiencia del PAN puede influir más en la ciudadanía.

“Es una nueva fuerza política que tiene presencia a nivel nacional muy importante; a nivel local se fortalece enormemente, pero creo que los principios, los valores, la experiencia del PAN puede calar mucho más profundamente en la ciudadanía queretana”.

Puga Tovar aclaró que en los próximos tres años, deben cerrar filas, para que, a partir de ahí, salgan fortalecidos y muy cercanos a la ciudadanía.

“Ser, más que hablar, saber escuchar a los ciudadanos.

Yo creo que los ciudadanos ya están cansados de tanto rollo político y lo que están reclamando es políticos que sepan escuchar”.

Finalmente consideró que quien sea su nuevo dirigente, deberá ser una persona que viva los valores de la institución.

“Un gran amor a la institución, una vivencia a los valores y principios, y una intención profunda de unidad, de no desagregar, sino de sumar”.

Comentarios

comments