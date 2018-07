MARMOLEJO “A mí no me reportaron ninguna irregularidad”

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias La Jornada Electoral desarrollada el pasado 1 de julio en el Distrito 13 se realizó con mucha paz y orden, aseguró la diputada electa Beatriz Marmolejo. “La Jornada Electoral para el Distrito 13 fue en mucha paz y con mucho orden hasta lo que yo conocí dentro del proceso que a mí me tocó vivir”.

Al cuestionarla sobre los señalamientos hechos por la coalición Juntos Haremos Historia y en particular por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sinhue Piedragil, en el sentido de que habían encontrado costillas de boletas electorales a 50 metros del consejo distrital 13 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), indicó que en su caso, su proceso concluyó desde el día jueves, por lo que no tenían información de lo que haya ocurrido el viernes por la noche cuando se hizo este señalamiento.

Indicó que en su caso, nadie de su equipo le reportó alguna irregularidad de este tipo, ni de ninguna otra. “A mí me entregaron mi constancia de mayoría el día jueves y, después de ese proceso, quienes han estado en la representación en el Distrito, es gente más bien del equipo municipal. Netamente a mí, mi equipo de trabajo no me he hizo ningún reporte al respecto”.

Explicó que la elección en la cual participó, obtuvo seis mil votos más que su competidora más cercana, por lo que ya está dispuesta a trabajar en los temas primordiales que le encargaron los ciudadanos.

“Son cuatro temas en los que nosotros vamos a presentar iniciativas de ley, relacionados con el desarrollo económico, relacionados con el desarrollo sustentable y el crecimiento ordenado, también con la educación y los temas relacionados con la justicia y la seguridad”.

Comentarios

comments