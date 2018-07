EN NEBLINAS, LANDA INICIA FAUSTINO LA PEREGRINACIÓN

POR MANUEL PAREDÓN Y ENRIQUE ZAMUDIO FOTOS MIGUEL CRUZ.

Noticias Neblinas de Guadalupe, Landa de Matamoros.

– Desde este lejano jirón de la Sierra Gorda donde ayer comenzó la 59a.

peregrinación de mujeres al Tepeyac, el obispo Faustino Armendáriz Jiménez, imploró por la paz y que este proceso de gobierno sea un impulso para nuestro México y, sin duda, para Querétaro.

Mañana nublada en la montaña.

Momentos antes que iniciara la misa de Buen Viaje comenzó una ligera lluvia, pero eso no importó para este medio millar de mujeres, cuya fe fue más grande que las inclemencias del tiempo.

El prelado pidió también por todos aquellos que tienen una responsabilidad civil o eclesiástica, al tiempo que agradeció la presencia de la señora Karina Castro de Domínguez, por su compañía, esfuerzo y solidaridad con esta peregrinación que, dijo, es una peregrinación sagrada para los queretanos.

Manifestó que al responder a la palabra de Dios, todos decíamos: “Señor de todo corazón te busco” y esto puede ser un lema para la peregrinación.

Explico que una cosa es la búsqueda y otra haberlo encontrado, pues la búsqueda es un esfuerzo permanente a lo largo de nuestra vida de un encuentro con Jesús.

“Y qué bueno que en un momento dado podamos decir me encontré con el Señor, porque es un encuentro transformador, es un encuentro que se nota, es un encuentro que trata de compartir el que lo ha encontrado a los demás”, señaló.

Subrayó que, sin duda, la peregrinación es tiempo preciso para encontrarse con Jesús, de reflexión y meditación y todo eso se puede convertir en una vivencia espiritual, no así en una oportunidad para “chacotear” lo que cada a quien decide y cada quien tiene la alternativa de vivir profundamente este camino.

“Muchos de los trayectos del camino, son de silencio, de contemplación, sí de convivencia, pero también se tiene que hacer un espacio y volver a repetir desde el fondo de nuestro corazón: “De todo corazón te busco”.

Monseñor Armendáriz Jiménez expresó que Dios no se quiere encontrar con cada uno de nosotros y en el Evangelio, encontramos muchas ocasiones, como Él se hace encontradizo para los demás.

“Quien vive la amargura, quien vive la incertidumbre que viven en situaciones que no comunican alegría, es una oportunidad para decir: “Señor de todo corazón te busco”.

Inspirado en el Evangelio, Don Faustino retomó la figura de San Mateo, quien, a pesar de todo, Jesús se fijó en él y ahora es santo.

Dijo que en un ambiente secularista como el de hoy, tenemos que luchar para que esta fe la sigamos manifestando en público.

“Hoy no nos pueden seguir diciendo que es lícito matar un niño en el seno de su madre, aunque tenga un día de concebido, mucho menos 24 semanas como se pretende”.

En ese tenor, Monseñor Armendáriz Jiménez advirtió que no es lícito a pesar de la mentalidad de algunos niveles legislativos, Por lo que llamó a no guardar silencio, levantando la voz por Dios.

LA PEREGRINACIÓN, UNA BÚSQUEDA PERMANENTE DE DIOS La peregrinación al Tepeyac es una oportunidad para caminar en esa búsqueda permanente que tenemos que tenemos que tener de Dios, manifestó el Obispo.

El prelado fue entrevistado momentos después que celebró la Misa de Buen Viaje.

Dijo que la peregrinación es un tiempo para fortalecer nuestra vida cristiana espiritual y, sin duda, para también dar testimonio de nuestra alegría.

Asimismo destacó que la peregrinación siempre será un tiempo único para todo miembro de la Diócesis de Querétaro.

Por eso, dijo que siempre ha insistido que al menos una vez en la vida, al menos los queretanos haga una jornada en esta peregrinación.

“No importa que no puedan otro día pero sí una jornada que bien vale la pena”.

Por ello, ha insistido mucho a los sacerdotes para que este año, vayan al menos una jornada para recorrer este camino junto con nuestro pueblo.

Compartió que si pasaran un tiempo con cada una de las peregrinas y peregrinos para que expresara lo que Dios ha hecho en su vida, serían muchísimos los que hablarían de cómo Dios nos ha encontrado en el camino a través de los hermanos de la fraternidad y de los esfuerzos y colaboración que hacemos.

“No es fácil peregrinar todos los días, no es fácil realizar un recorrido, no es fácil aguantar tantas desveladas, no es fácil interrelacionarse entre nosotros”.

Al final de cuentas, Dios lo hace fácil, recordó.

De los peregrinos que se adelantan, advirtió que no son peregrinos.

Para concluir, volvió a insistir en la responsabilidad de los cristianos católicos de orar siempre por los gobernantes.

Comentarios

comments