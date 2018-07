REVISARÁN MÁS DE SEIS MIL PAQUETES EN ELECCIÓN FEDERAL

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias De un total de dos mil 648 casillas, los cinco distritos que hay e n Querétaro del Instituto Nacional Electoral (INE), se revisarán dos mil 119 paquetes de la elección de la presidencia de la República; dos mil 200 de la elección de diputados federales y dos mil 194 de la elección de la fórmula para el Senado, informó la vocal ejecutiva de la Junta local, María del Refugio García, quien aclaró que estas cifras pueden variar si en las actas que están para cotejo, en un momento dado, se ubica alguna causal que amerite un recuento también en ellas.

La funcionaria explico que, por ejemplo, si el acta no está en poder del presidente y no se tienen en el PREP, es un paquete que se tendrá que recontar, aunque, aclaró, esta circunstancia se presentó en muy pocas ocasiones.

En la mayoría de los casos, precisó, lo que ocurrió es que a cada presidente de casilla se le entregó un número determinado de boletas, de esas, algunas fueron utilizadas, por lo que si no cuadra la suma total con las que fueron depositadas en las urnas, más las sobrantes, debe existir una revisión.

“No coincide el número de personas que votaron, más la suma de las boletas sobrantes, que nos debe de dar el total de boletas entregadas”.

García López explicó que en estos casos usualmente ocurre que algunos ciudadanos pudieron haberse llevado sus propias boletas o suele ocurrir que no suman el número de los representantes de partido que también votaron, pero con que haya una diferencia es razón suficiente para recontar.

“Al mismo tiempo se va a estar realizando el cotejo de estas actas con la operación ya de los grupos de trabajo para recontar; porque nosotros, a partir de las ocho de la mañana ya inicia el computo, contándoselas 21 horas que se tienen para poder realizar el computo de la elección de la Presidencia de la República”.

Sumado a esto, si en el recuento para aclarar las cifras hay quien no está de acuerdo por la manera en que se catalogó un voto, este se reserva y es el pleno del Consejo quien determina que procede con este voto, pero si aún hay inconformidad, pueden presentar un juicio de inconformidad.

Derivado de esta revisión, si hubiera una diferencia de uno por ciento o menos entre el primero y el segundo lugar, se daría pauta a un recuento total, aunque aclaró que en su experiencia nunca ha ocurrido que derivado de estas revisiones se cambie al ganador de la elección.

“En mi experiencia y, en lo personal, no cambian los resultados, al contrario, se vuelven a confirmar; el recuento es precisamente para eso, para darle certeza a los resultados, pero normalmente se confirman, no hemos tenido que se revierta el resultado a favor del segundo lugar, no se ha presentado esa situación”.

El recuento de la presidencia de la República se estima termine a las 5 de la mañana de este jueves, para la de diputados federales a las 10 de la mañana del viernes y para la de senadores sería el sábado a las seis de la tarde

Comentarios

comments