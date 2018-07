PUGA “No tenemos una sociedad politizada para un voto diferenciado”

POR RUBÉN PACHECO Noticias Con datos del I n s t i t u t o Electoral del Estado de Q u e r é t a r o (IEEQ), y a través de un modelo matemático, el ingeniero y presidente del Consejo Estatal de Morena, Ángel Balderas Puga, dijo demostrar los comportamientos “atípicos” (inconsistencias) que se presentaron en 50 casillas electorales, lo que representa alrededor de 12 mil votos irregulares en el municipio de Querétaro y en siete distritos también de la capital.

El modelo presentado por el morenista sólo toma en cuenta los datos mostrados por el IEEQ hasta el momento, por lo que en ningún momento, aseguró, busca demostrar que hubo fraude: compra de votos, acarreo y demás irregularidades; pues aclaró que sólo son datos tomados del PREP.

“Hicimos un análisis desagregado exclusivamente para la ciudad de Querétaro, considerando los siete distritos electorales de Querétaro: del 1 al 6 y el 13 e hicimos una correlación con los datos para la presidencia de la república, con los datos para el senado y con los datos muy interesantes para los diputados locales”.

De acuerdo con los datos presentados, varias casillas presentan comportamientos atípicos, a través del comportamiento de los votantes: la diferencia de votos entre la presidencia municipal y la presidencia de la república, la diferencia de datos entre la presidencia municipal y el senado, y la diferencia de datos entre la presidencia municipal y los diputados locales.

“Estamos ante una elección muy cerrada, con una diferencia menor al 1 por ciento.

Eso significa que en la mayor parte de las muestras que tomamos los resultados prácticamente tendrían que ser parejos en todos lados, un empate técnico.

Pero cuando uno empieza a descubrir que hay casillas con una enorme diferencia del comportamiento del ciudadano, que repito, es aparente.

Nosotros no nos la creemos en estos datos”.

Sin embargo, el también ingeniero reiteró que no se busca demostrar que en la elección a la presidencia municipal y los distritos de la capital haya habido fraude, pero sí comportamientos atípicos que generan incertidumbre en los candidatos y el partido.

“Lo que queremos es que se revisen los paquetes electorales, dudosos, para darle a los queretanos la certeza y la legitimidad de lo que los queretanos decidieron para que sea su próximo presidente municipal, que nosotros creemos que debe ser Adolfo Ríos”.

Los datos mostrados por Balderas Puga demuestran que por ejemplo la sección 0753, del tercer distrito local (aunque el candidato de Morena ganó), en esa casilla hay una diferencia de votos de 352 entre López Obrador y Adolfo Ríos, 500 entre Adolfo Ríos y Gilberto Herrera, y 350 entre Adolfo Ríos y Mauricio Ruiz.

“No checa, no es el comportamiento.

Querétaro ni México tienen una sociedad altamente politizada como para hacer un voto diferenciado de esta magnitud, ese no es el comportamiento.

Lo que Morena va a pedir es que se revisen esas secciones”.

De acuerdo con la exposición del ingeniero, no concuerdan casi 33 mil votos de diferencia entre la elección presidencial y la municipal de la capital, 27 mil votos de diferencia con Gilberto Herrera y 8 mil votos con los diputados locales.

“Aquí es muy probable que hay gente que haya votado por López Obrador, pero ya no votó por Gilberto Herrera, pero hay ciertos porcentajes y hay gente que votó por Gilberto Herrera y ya no votó por Adolfo Ríos, lo que ya no nos cuadra es cómo es posible que en los resultados locales que son menos conocidos en una campaña que Adolfo Ríos, que es un personaje conocido y los diputados locales lo hayan sobrepasado”.

A decir de Balderas Puga, si la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar hubiera sido mayor, la necesidad del reconteo de votos hubiera sido innecesaria, pues aceptó que hay distritos y municipios donde se perdió de manera leal.

“Nos queda claro que perdimos en algunos distritos, nos queda clarisísimo que perdimos la mayoría de las presidencias municipales, pero eso no implica aceptar todo”.

