Arath de la Torre niega que desempolvar a “Pancho López” lo encasille

Notimex A seis años de la telenovela “Porque el amor manda”, el actor Arath de la Torre niega que desempolvar al personaje de “Pancho López” lo encasille, pues considera que lo respaldan 26 años de trayectoria artística.

“Son 26 años de carrera, he tomado muchísimos riesgos y después de interpretar a ‘Pancho López’ nunca imaginé hacer ‘Las obras completas de William Shakespeare’, por ejemplo, o ‘Lichita’”, comentó el actor.

“En su momento sí pensé: ‘me van a encasillar’, pero tengo una carrera muy sólida y la gente sabe que me gusta hacer y brincar de un personaje a otro.

Fueron 153 caracterizaciones en ‘La parodia’, ya son muchas horas de vuelo para pensar en encasillarme”.

Volver a interpretar a “Pancho López”, para traerlo a la telenovela “Mi marido tiene más familia”, significa una gran experiencia para Arath.

“Fue un personaje que generamos Juan Osorio, Jorge Fons, Aurelio, Salvador Sánchez y un servidor.

Lo quiero mucho porque hizo reír a mucha gente.

Retomarlo siempre fue un objetivo que teníamos Juan y yo, pero no sabíamos cómo hasta que me ofreció este proyecto”.

Aclaró que “Pancho López”, personaje principal de “Una familia con suerte”, no se integra por mera ocurrencia, pues tiene un porqué y se irá descubriendo conforme avance la historia.

“Es un ‘Pancho’ mucho más humano, más aterrizado y más padre.

Me siento muy bien, con muchísima más experiencia y tablas, aunque extraño mucho a mis compañeros de esa novela, pues aquí estoy solo, ninguno de ellos me acompaña, pues me vine a integrar a un nuevo elenco”.

S in embargo, consideró que es parte del proceso y resaltó que existe mucha gente talentosa en “Mi marido tiene más familia”, además de que son extraordinarios compañeros.

“Todos han sido muy generosos conmigo.

Al principio se preguntaban qué iba a pasar con la entrada de ‘Pancho’ y ahora están felices.

Le entraron a mi juego y yo le entré al suyo.

Creo que para eso estamos diseñados los actores, para adaptarnos”.

