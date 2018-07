PAN SUMA VOTOS DE ALIADOS, PERO PIERDE FUERZA EN LA CAPITAL

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Al comparar los votos recibidos por el P a r t i d o A c c i ó n N a c i o n a l (PAN) en el 2018 con el 2015 hay un comportamiento diferenciado, pues aunque en esta ocasión obtuvo menos curules por la vía de mayoría relativa, en número total de votos (que obtuvo con el apoyo del PRD y MC) si registró un aumento; mientras en el caso de las alcaldías ocurrió lo contrario: pues sumó menos sufragios, pero sí logró quedarse con una alcaldía más.

En términos globales, al sumar todos los votos obtenidos en las contiendas por las alcaldías y por las diputaciones locales y federales ganó 21 mil 797 votos más que hace tres años y aunque perdió fuerza en la capital del estado, en otros municipios de la zona metropolitana y entre los municipios de mayor población como San Juan del Río y Pedro Escobedo.

LEGISLATURA LOCAL El blanquiazul tendrá dos diputaciones de mayoría relativa menos que en la actual Legislatura, aunque en términos globales, recibió más votos para sus candidatos, pues pasó de En esta elección, según lo reportado por el PREP, el PAN obtuvo cinco diputaciones de mayoría relativa en solitario y cinco en coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que permitió conservar los distritos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 14; recuperó el 11 y el 13; pero perdió el 15.

Por si solo logró 123 mil 659 votos; en coalición con el PRD 37 mil 367 y en coalición con el PRD y MC 159 mil 248, para un total 320 mil 274, cinco mil 187 más que hace tres años.

A pesar de este crecimiento en votación, en la capital del estado se perdieron posiciones, pues en el 2015, el PAN ganó cuatro de los seis distritos con los que contaba el municipio de Querétaro, lo que se revirtió ahora, pues en el 2018 solo ganaron la mitad de estas posiciones.

DIPUTADOS FEDERALES En el plano federal, cabe recordar que se aumentó un distrito más, para quedar en un total de cinco, pero el PAN no creció su número de legisladores, pues se quedó con tres.

En las elecciones pasadas, ganó el distrito II con 79 mil 302 sufragios, el distrito III con 77 mil 320 y el distrito IV con 85 mil 765 para un total de 242 mil 387.

En esta ocasión conservó el IV distrito, perdió el II y el III, pero ganó el de nueva creación, el V, todo lo cual le significó sumar 293 mil 445 votos, 51 mil 58 más que en la pasada elección

Comentarios

comments