MURGUÍA “A Acción Nacional no le fue bien”

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Al Partido Acción Nacional (PAN) no le fue bien en esta elección, pero no le fue bien a ningún partido político, pues uno solo dominó y se impuso, aseguró la candidata al Senado de la República de la coalición Por México al Frente, Guadalupe Murguía, quien indicó que seguramente el instituto al que pertenece entrará a un periodo de reflexión en el que seguramente se definirá “cuál va a ser la nueva dirigencia del partido, como va a operar y en que tenemos que poner particular atención e interés”.

“Tenemos que ser objetivos, que a Acción Nacional no le fue bien esta elección, pero no le fue bien a ningún otro partido político, mayoritariamente y contundentemente hubo una fuerza política que se impuso y dominó y en ese escenario se tiene que llevar acabo la reflexión; porque no fue específico una situación de Acción Nacional, sino creo que una condición a nivel nacional”.

La panista recordó que apenas han pasado unos días desde la elección, por lo que aún no se da “una revisión al interior de los resultados de lo que se ha hecho bien, de lo que se puede mejorar.

No ha habido, todavía, porque seguramente lo habrá, esta reunión pues al interior del Consejo Nacional, de la Comisión Permanente para analizar el resultado de las elecciones y, concretamente, pues no se ha dado”.

Explicó que en este análisis también se revisará si postularon candidatos sin un respaldo popular.

“Hoy la ciudadanía nos está exigiendo respuesta, buenos resultados, compromisos y si no atendemos ese llamado y esa exigencia estamos desoyendo lo que nos están diciendo y tenemos que asumir las consecuencias”.

Sin embargo, consideró que en “un contexto nacional complejo, el que Querétaro se haya distinguido por su grado de civilidad, creo que nos habla mucho de lo que los queretanos buscamos y pedimos de quienes van a ser representantes populares”.

Indicó que en estas elecciones la ciudadanía está dando un mensaje muy claro, pues “está pidiendo un cambio, está pidiendo respuestas, está pidiendo un gobierno austero, de resultados, está pidiendo compromisos en cuanto al gran problema de la corrupción, de la inseguridad”.

Indicó que quienes tendrán la oportunidad de tener una posición en la función pública, tiene la enorme ocasión de dar esa respuesta y mantener la cercanía de los ciudadanos para llevar su voz; por eso los panistas asumen su compromiso de cara a la población de Querétaro que les dio la oportunidad de representarlos.

“La democracia requiere de demócratas, reconocemos el triunfo de Andrés Manuel López Obrador contundente como Presidente de la República y seremos una oposición leal y de trabajo en aquellos puntos en los que coincidamos, en aquellos que haya divergencia, diferencia de opiniones, actuaremos como una oposición formal”.

Indicó que el PAN ha ganado posiciones importantes en el congreso federal, las alcaldías y el congreso local y eso habla del trabajo que están realizando en el estado.

