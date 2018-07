Hay avance para poder atender contingencias por lluvias: Cabrera V.

POR LETICIA JARAMILLO Noticias No estamos listos para atender cualquier contingencia grave o que pudiera tener una alta siniestralidad de la naturaleza.

Anticipar que no pasa nada sería aventurarse, pero se ha avanzado mucho, consideró el diputado Roberto Cabrera Valencia, quien agregó que la capital del estado y San Juan del Río son las zonas de mayor riesgo.

Dijo que no se puede anticipar que no pasará nada por las lluvias porque es algo que resultaría muy difícil afirmar, es algo que no somos capaces de adelantar, o de prevenir, pero lo importante es señalar que las autoridades se mantienen muy alertas y hay un monitoreo que se construye todos los días y también contamos con un atlas de riesgo.

Cabrera Valencia considera necesario que la ciudadanía se mantenga atenta y ante cualquier situación reportarlo a los números de emergencia, guardemos la calma y cada vez que hagamos contacto atender a los lineamientos que nos den las autoridades expertas en esta materia que son las de Protección Civil.

