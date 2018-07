Egresan médicos internos de pregrado del Hospital General

Noticias El secretario de Salud del estado de Querétaro, Alfredo Gobera Farro, presidió la Ceremonia de Clausura y Bienvenida de Médicos Internos de Pregrado del Hospital General de Querétaro.

El director del Hospital General de Querétaro, Juan José Guillermo Uribe Ordoñez, pidió a madres y padres de los médicos internos de pregrado, sentirse orgullosos porque sus hijos tuvieron qué decidir, no solo por una carrera, sino un estilo de vida, donde se sacrifican muchos gustos, y a cambio de esto, se obtiene el privilegio de mezclar el arte y la ciencia en querer ser médicos.

“El estilo de vida de ser médico no conoce horarios, no conoce días festivos, no conoce sábados ni domingos; conoce entrega, vocación de servicio; sobretodo, ver en cada paciente, el ser más querido de nuestra familia, para brindarle un cuidado oportuno con mucha calidez y demasiada calidad”, afirmó Uribe Ordoñez.

El coordinador de la Licenciatura de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, Miguel Ángel Rangel Alvarado, animó a los médicos que ingresan al internado de pregrado, a tener una buena actitud, a tener deseos de aprender, no de sufrir, de buscar en cada momento, una oportunidad para ser mejores médicos.

“Recuerden que los médicos nos graduamos todos los días de la vida, nunca dejamos de estudiar.

Si aprenden eso, si parten con esa base, harán algo diferente”, señaló Rangel Alvarado.

En la ceremonia se entregó reconocimiento al mejor promedio de la generación 2017-2018, Juan Antonio González León, quien hizo una breve reseña de la estancia en el hospital como médico interno de pregrado.

Representando a los médicos internos de pregrado de nuevo ingreso, Óscar Jesús García Casas, refirió que para los nuevos internos inicia un gran reto con grandes expectativas, en el que el aprendizaje es el pilar de los objetivos personales.

Mostró sus deseos de que esta nueva etapa sea muy gratificante en conocimientos y experiencias, que incrementan la atención de la calidad.

Durante este acto también se entregaron reconocimientos a personal docente del Internado de Pregrado.

Finalmente se hizo entrega de constancias a los egresados.

