AL PAN 11 DIPUTACIONES LOCALES, MORENA TRES Y EL PRI SÓLO UNA

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El PAN obtiene 11 diputaciones y se confirma que Morena se posiciona con tres Distritos, el 01, 02 y 03; mientras el PRI cae y sólo logra un espacio en las curules del Congreso local, derrota que algunos atribuyen a Juan José Ruiz porque desde la dirigencia ha destruido al Revolucionario Institucional.

Aun cuando Morena ha logrado votos con ex priistas, ex panistas y ex perredistas, en Querétaro la Alianza Morena PT Encuentro Social, obtiene tres diputaciones locales.

En el Distrito 01 de Querétaro Paloma Arce Islas logra la diputación local con 22 mil 805 votos que representan el 34.74 por ciento.

Muy cerca de ella el diputado del PAN Eric Salas González con 20 mil 298 votos que representan el 30.92 por ciento de la votación.

En el Distrito 02 de Querétaro también gana la alianza Morena PT Encuentro Social con el candidato Ricardo Caballero González, quien obtuvo 20 mil 679 votos que representan el 35.13 por ciento de la votación, seguido del candidato del PAN – PRD, Lorenzo Manuel Velázquez Pegueros, quien logra 18 mil 260 sufragios y representan el 31.02 por ciento de la votación.

En el Distrito 03 de Querétaro Tania Palacios Kuri de la Alianza PAN – PRD – Movimiento Ciudadano es desplazada por el candidato de la Alianza Morena PT Encuentro Social, Mauricio Alberto Ruiz Olaes con 19 mil 877 votos y 21 mil 866, respectivamente.

En porcentaje es 34.90 por ciento contra 38.40 del triunfador.

En el Distrito 04 que también corresponde a Querétaro Rosalba Rodríguez Durán de la Alianza Morena PT Encuentro Social logra 16 mil 571 votos que representan el 28.12 por ciento de la votación, que resultan insuficientes para imponerse al candidato del PAN – PRD Agustín Dorantes Lámbarri, quien obtuvo 26 mil 957 votos que representan el 45.75 por ciento de la votación.

En el Distrito 05 de Querétaro se impone Luis Gerardo Ángeles Herrera con 24 mil 928 votos, 36.67 de la votación, logrando así su reelección e imponiéndose a su más cercano seguidor, el candidato de la Alianza Morena PT Encuentro Social, Bernardo Buitrón Rosainz con 18 mil 955 votos, que representan el 27.87 por ciento de los votos.

En el 06 Elsa Adane Méndez Álvarez, de la Alianza PAN – PRD se impuso a su más cercano contendiente, Teresita Calzada Rovirosa de la Alianza Morena PT Encuentro Social, con el 36.54 por ciento de los votos contra 28.98 por ciento.

El Distrito 07 de Corregidora lo gana Luis Antonio Zapata Guerrero, quien se reelige también con 24 mil 704 votos que representan el 39.14 por ciento de la votación.

En tanto, el 08 de San Juan del Río lo gana Verónica Hernández Flores con 24 mil 435 votos, es decir, el 38.52 por ciento de la votación y con ello también se reelige.

El Distrito 09 que también corresponde a San Juan del Río lo gana Roberto Carlos Cabrera Valencia del PAN, con un total de 19 mil 871 votos, 33.60 por ciento del total que le permiten la reelección.

El Distrito 10 de Pedro Escobedo es para el candidato del PAN José González Ruíz, quien logra acumular 18 mil 131 votos, 31.57 por ciento, con lo cual logra reelegirse.

En el 11 de Tequisquiapan gana también el PAN con la candidata Martha Daniela Salgado Márquez, quien obtuvo 21 mil 090 votos que representan el 36.18 por ciento del total de votos.

En el Distrito 12 de El Marqués, gana también el PAN con la candidata Aydé Espinoza González, quien acumula un total de 16 mil 428 votos que le permiten la reelección, el 25.34 por ciento de la votación total.

La curul del Distrito 13 que corresponde a Querétaro la gana Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, de la Alianza PAN – PRD, quien logra21 mil 964 votos, que representan el 39.43 por ciento de la votación total.

En el Distrito 14 de Cadereyta de Montes la diputada Leticia Rubio Montes de la Alianza PAN – PRD se reelige con 21 mil 461 votos, que representa el 36.08 por ciento de la votación total.

Y finalmente, en el Distrito 15 gana la candidata del PRI Karina Careaga Pineda con 19 mil 356 votos que representan el 34.93 por ciento de la votación total, con lo cual la candidata del PAN- PRD-Movimiento Ciudadano, Atalí Rangel Ortiz obtiene 17 mil 490 votos, 31.56 por ciento, y con ello no logra reelegirse.

