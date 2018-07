VEGA “Vamos con tendencia, esperamos los resultados”

POR JAHAIRA LARA Noticias El candidato por el Partido A c c i ó n N a c i o n a l (PAN) a la pres i d e n c i a municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, se dijo confiado de ganar las elecciones con un siete a ocho por ciento de ventaja sobre sus contendientes, lo cual le daría la reelección en el cargo. Quién fuera presidente municipal en el período 2012-2015, señaló que a pesar de no tener los resultados oficiales, las tendencias que se tenían -hasta el cierre de ésta edición- lo favorecen; lo que indica la confianza que los marquesinos han depositado en su proyecto.

“Vamos bien, las tendencias nos favorecen para la reelección, esperemos no bajen. Yo creo que va a ser una elección no muy amplia de margen”, puntualizó, al destacar que en caso de no ser favorecido por el voto de la población, levantará la mano al que sea ganador.

