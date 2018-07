PRESIDE OBISPO MISA DE ENVÍO DE PEREGRINOS Y PEREGRINAS

POR MANUEL PAREDÓN Noticias En Catedral, el o b i s p o F a u s t i n o Armendáriz Jiménez, presidió la Misa de Envío de los miles de peregrinos y peregrinas que esta semana marcharán al Tepeyac. El santo recinto se inundó de estandartes guadalupanos sencillamente adornados y con el canto de entrada del ¡Pues concebida!, parecía que los contingentes marianos surcaban valles y veredas desde lo más recóndito de la sierra queretana hacia el solar de la patria.

Durante la ceremonia, de manera especial, el prelado oró por todas las peregrinas y peregrinos que esta semana iniciarán el recorrido hacia al Tepeyac. Es sabido, dijo, que la peregrinación es una oportunidad de conversión y oportunidad de evangelización y compromiso cristiano.

Monseñor Armendáriz Jiménez, también pidió por todos los peregrinos fallecidos la semana pasada, el ex presidente municipal de Amealco, Benjamín Mondragón Mendoza, del que dijo no solamente fue un gran peregrino, sino colaborador de la peregrinación. Manifestó que todos los días, el hombre y la mujer de fe, viven de la fe, actúan y conforme a su fe y deciden desde la fe.

En esta misa de bendición y envío para los peregrinos y peregrinas, resaltó esta actitud de fe de quienes quieren alabar a María y a su hijo Jesús peregrinando estas distancias porque la peregrinación, es una peregrinación de fe. Compartió que cualquier irregularidad que se dé dentro de una peregrinación, no es fruto de la fe, es fruto de quien no ha descubierto el sentido de su peregrinación, Por eso, dijo, una de las características de la peregrinación es caminar unidos, el que no camino unido, es un caminante que sin fe va surcando un sendero sin sentido y las consecuencias y el fruto, seguramente no se da, camina en esterilidad para su propia espiritualidad sin aportar nada a quien debería evangelizar.

De ahí que remarcara que la peregrinación es un asunto de fe de esta centenaria peregrinación de varones y la de mujeres que se ha caracterizado por el orden y la alegría, pero resaltando de manera muy especial la fe en Cristo y en Santa María de Guadalupe. “Digamos no a todo aquello que altera la peregrinación, desde la desunión hasta el ingerir cualquier bebida que distraiga de la oración y de la alabanza”, enfatizó.

Dijo que precisamente la palabra de Dios nos habla de esta fe en Cristo Jesús y cuando en la narración, la vida de los personajes tiene sentido desde la fe. Por eso, el Evangelio, presenta dos historias que tiene mucho en común, Jairo, con la pena de la enfermedad de su hija y una mujer que había sufrido mucho. Ambos, no han encontrado solución dentro de sus ambientes, la hija de Jairo esta por morir y la mujer con flujo de sangre, muchos le han ofrecido sacarla de su situación pero las numerosas soluciones propuestas, eran todas falsas.

“La única solución, acudir a Jesús cura hoy, Jesús sana hoy, Jesús nos da vida en plenitud hoy y no hay que esperar para mañana”, expresó.

Entonces, vendría la invitación para que esta peregrinación, se camine con fe y dijo que en la peregrinación se llevan muchas intenciones, mucho que pedirle a Dios, mucho que poner a los pies de la Santísima virgen María de Guadalupe, a veces entre el dolor y entre lágrimas.

