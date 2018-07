Nuestro triunfo es contundente: Roberto Sosa

Por Laura Valdelamar

Noticias

Roberto Sosa Pichardo, candidato a la Presidencia Municipal de Corregidora, de la coalición Por México al Frente, en rueda de prensa aseguró que de acuerdo a la empresa encuestadora le otorga de manera contunden el triunfo, por lo que dijo “cerraré los ojos y gobernaré para todos los corregidorenses”.

El candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, señaló que los resultados son muy claros y en Corregidora seguirá gobernando Acción Nacional junto con los partidos de la coalición.

“Es irreversible, el triunfo con un 44.7, pero además es un número que estamos revisando desde que empezaron a llegar resultados a la casa de campaña donde estuvimos revisando, es una tendencia que no va a cambiar”.

Asimismo agradeció la confianza de los ciudadanos y en conjunto sociedad y gobierno, Corregidora seguirá avanzando y dijo que será muy respetuoso con quienes contendientes de las diferentes fuerzas políticas.

Abundó que por el momento no habrá festejo, es momento de prudencia, es tiempo todavía de trabajo y no hay tiempo que perder, por lo que se tomará unos días de descanso con su familia para regresar a iniciar los trabajos y prepararse para el primero de octubre.

Refirió que la transición será muy tersa, esto no se detiene un solo segundo.

