En El Marqués prevalece la democracia: Gabriel Olvera

Por Jahaira Lara

Acompañado por su familia e hijos, el candidato a la presidencia municipal de El Marqués por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Gabriel Olvera Gutiérrez, arribó a las casillas instaladas en la primaria de Saldarriaga para emitir su voto.

El candidato se congratuló por la participación registrada, ya que lo antecedían alrededor de 500 personas en la fila de la casilla; misma que dijo se va a ganar como en el 2012 que buscó por primera vez la presidencia de la demarcación metropolitana.

“Esta sección electoral la ganó el PRD, la ganó ‘El Gavilán’ en el 2012 y a través del trabajo que no he dejado de hacer, la labor social, este pueblo me ha reiterado nuevamente el voto, su respaldo, el cariño y el aprecio que he tenido por muchos años. Voy a ganar esta casilla que es una de las más grandes, la gente me conoce perfectamente, no tengo dos meses trabajando este proyecto, este proyecto lo inicie hace tres años y conozco sus problemas, angustias y tristezas”.

En este sentido, el candidato destacó el trabajo que ha hecho a través de las cuatro asociaciones, por lo que reiteró su triunfo en la comunidad de Saldarriaga.

El Gavilán confío en que el proceso se va a desarrollar con tranquilidad y en armonía, ya que aseguró que en el municipio que busca gobernar, prevalece la democracia.

