El PRI aventaja en muchos municipios, aseguró Juan José Ruiz

Por Patricia Spíndola

El PRI lleva ventaja en muchos municipios, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Ruiz, quien añadió que en muchos distritos están dando batalla con Morena.

“En Querétaro estamos dando un paso para poder recuperarlo. El PRI estará celebrando varios triunfos. No queremos ser irresponsables, pero sí quiero decir que estamos dando batalla en muchos distritos. En muchas son con Morena, no con el PAN. Habremos de reconocer donde los resultados no nos favorezcan y respetaremos cada uno de los mismos”.

Ruiz Rodríguez detalló que en los únicos municipios en los que se han declarado ganadores sus candidatos son en El Marqués y Corregidora, con Mario Calzada y Ricardo Astudillo, a quienes apoyarán a defender los votos en un ejercicio de respeto a la decisión de la ciudadanía.

Sin embargo, enfatizó que no caerán en la irresponsabilidad de adelantar otros resultados, como ocurrió con el Partido Acción Nacional (PAN). El dirigente estatal reiteró su rechazo a las declaraciones del presidente estatal del PAN, Miguel Torres Olguín, quien anunció su triunfo, incluso, fuera de los tiempos permitidos.

“Hace un par de horas yo señalé el rechazo a las declaraciones en horarios prohibidos por la ley estatal. Y la ley es muy clara, con una amonestación y multa, así como la pena privativa de libertad a todo dirigente partidista que cometa los actos que Miguel Torres cometió, que fue anunciar una tendencia favorable para el PAN. Fue sumamente irresponsable”.

