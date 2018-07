El PAN está haciendo trampa: Juan José Ruiz

Por Patricia Spíndola

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Ruiz, señaló que hasta el momento han identificado irregularidades en varios municipios, principalmente en los que el Partido Acción Nacional (PAN) busca la reelección.

“Estamos viendo muchos actos de las autoridades municipales a favor de los candidatos de Acción Nacional. Incluso vino una senadora y quiso amedrentar gente en Cadereyta. Viene a aportar a la trampa del PAN en todo el estado”.

Añadió que otra situación que analizarán es el tema de los funcionarios de casilla, ya que no ven lógico el número de funcionarios que no se presentaron para la jornada.

“Quinientos funcionarios fue la declaración del instituto, es un número muy elevado. Habrá que ver por qué no llegaron, será algo que vamos a analizar más adelante”.

Por otra parte, el dirigente estatal manifestó que estarán esperando las actas finales para ver lo que pueden denunciar. Detalló que tuvieron más de 75 por ciento de representación permanente en las casillas, además de representantes generales todos funcionando.

Ruiz Rodríguez asistió a emitir su voto a la casilla ubicada en la Universidad Marista acompañado de su esposa e hijos, e informó que más tarde se reunirá con Francisco Pérez Rojas y posteriormente con Ricardo Astudillo. De igual manera, adelantó que por la noche estarán varios integrantes del partido en el Comité Estatal monitoreando los resultados del PREP.

