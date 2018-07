DESCARTAN RIESGO

POR LUIS MONTES DE OCA Y TANIA TALAVERA. Noticias El Ejército Me x i c a n o , Pr o t e c c i ó n Civil del Estado y la CEI coincidieron anoche en que no hay riesgo para la población, por las afectaciones que el caudal provocó sobre el muro de contención del Rio Querétaro, fracturándolo en varios tramos sobre la comunidad de Hércules.

Noticias dio cuenta en su edición de ayer sobre los problemas por el caudal del Río Querétaro —dado el desfogue de las presas de aguas arriba— que derribó parte del muro de contención en la comunidad de Hércules Tanto el General de Brigada D.E.M.Carlos César Gómez López, Comandante de la 17/a Zona Militar, como el Director de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado, Gabriel Bastarrachea y el coordinador de la CEI Fernando González, aseguraron que los trabajos que se están realizando evitarán que se vean afectadas cuatro casas que están sobre la avenida del Río, frente a la calle Morelos

Comentarios

comments