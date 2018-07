SOCAVA RÍO MURO EN HÉRCULES

POR LUIS MONTES DE OCA Y MA.J. CONCEPCIÓN RAMOS Noticias La fuerza del caudal del Río Q u e r é t a r o socavó dos grandes tramos del muro, causando graves daños a la infraestructura sobre Av. del Río y Morelos, en Hércules. El director de la Comisión Estatal de Infraestructura, Fernando González, quien se encontraba presente, aseguró que la población no corría riesgo.

Fue en los primeros minutos de hoy cuando por el desfogue del a Presa de Rayas, incrementó considerablemente el caudal, lo que propició que en el citado tramo horadara el muro y al penetrar el agua reblandeció la tierra causando graves daños. Ante el hecho, las cuadrillas de trabajadores colocaron costaleras y supervisaron el comportamiento del río que iba embravecido y con un impresionante estruendo.

Dadas las condiciones climatológicas, los mismos vecinos recibieron a los trabajadores para que se guarecieran de la pertinaz lluvia. Las escenas eran impresionantes: el estruendo, la fuerza del agua, los dos tramos rotos del muro del río, la costalera, lámparas, trabajadores, bullicio y lluvia que no cesaba y los vecinos que alarmados veían con angustia la fuerza con la que corría el agua y cómo se arremolinaba en las grandes oquedades formadas sobre el muro. No obstante a ello, las autoridades insistieron en que no había peligro para la población

Comentarios

comments