TIMOTHÉE TRAS SU SEGUNDO ÓSCAR

– Liberan el primer tráiler de Beautiful Boy

Agencias Timothée Chalamet está de regreso con Beautiful Boy, una cinta que promete hacer llorar o más que su personaje en Call Me By Your Name.

De la mano del director Felix Van Groeningen, Chalamet interpreta a Nic Sheff, un joven adicto a la metanfetamina que huye de su realidad.

Su padre, David Sheff, quien será interpretado por el genial Steve Carell, sufrirá junto a su hijo la recuperación de su adicción, tratando de encontrar el por qué.

Para el personaje, Timothée tuvo que perder algo de peso antes de la filmación, ya que las primeras escenas que se grabaron fueron las de su personaje hospitalizado tras una sobredosis.

Beautiful Boy llegará a las salas de cine el 12 de octubre.

Si la actuación de Timothée es tan resgadorada como en este primer tráiler, estamos seguros de que la cinta podría darle su segunda nominación al Oscar.

