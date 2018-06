Trabajaremos y daremos resultados: Manuel Pegueros

Noticias

Manuel Pegueros, candidato a diputado local al Segundo Distrito por el PAN y el PRD, cerró su campaña electoral con un recorrido masivo por los diferentes cruceros vehiculares de este distrito, donde continuó entregando su propuesta legislativa, por lo que solicitó la confianza de los ciudadanos para que este próximo 1 de julio voten por la opción que de resultados y que trabajará desde el congreso local por las familias de Querétaro.

“Tenemos una propuesta legislativa enfocada en la familia, ya que identificamos que es lo más importante para los habitantes del Segundo Distrito y de Querétaro, por lo que pido humildemente su confianza para votar este 1 de julio por Manuel Pegueros, y a su vez recuperar para Acción Nacional este distrito, para trabajar y dar resultados desde el congreso local”, reiteró Manuel Pegueros a los ciudadanos que tuvo oportunidad de saludar.

Asimismo recordó que sus tres propuestas legislativas son el crear el primer Instituto Estatal de la Familia a nivel nacional; también hacer obligatorio el transporte escolar gratuito para estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas; y propondrá una reforma al Código Urbano en materia de condominios, para darle certeza de sus patrimonios a las familias queretanas.

“Empeñé mi palabra y firmé, ante Notario Público, todos y cada uno de los compromisos que difundí entre la gente. No fueron promesas o solo palabras que se lleva el viento. Son propuestas precisas, estructuradas y con objetivos muy claros. De igual manera, fui y seguiré siendo transparente ante la comunidad en general. Por eso, no tuve problema alguno en publicar mi 3de3, documento que por cierto, muchos candidatos no han querido hacer y mucho menos, permitir que se conozca. Completé esta transparencia, acudiendo a un laboratorio clínico para realizarse mi examen toxicológico”, indicó Manuel Pegueros.

Asimismo, recordó que entre sus compromiso está el implementar un programa de gestión ciudadana, donde pueda canalizar y dar seguimiento a las necesidades de la población ante las autoridades federales, estatales y municipales; así como crear un organismo representado por un catedrático de la UAQ, un integrante de un organismo colegiado y un ciudadano del Segundo Distrito, con el objetivo de dar seguimiento a los recursos que como legislador dispondrá.

Comentarios

comments