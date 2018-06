No hay confianza en candidato: Siurob

POR PATRICIA SPÍNDOLA Noticias No hay confianza hacia los candidatos de ningún partido, declaró la ambientalista Pamela Siurob, quien lamentó que es difícil que los políticos mantengan su palabra. Sin embargo, enfatizó que por parte de las organizaciones ambientalistas vigilarán que cumplan los compromisos que les plantearon.

“No hay garantía; desgraciadamente la palabra se ha perdido en México y sabemos que muchas veces lo que se habla no se cumple. No tenemos confianza en nadie, no podemos decir que nos van a cumplir. Lo que vamos a hacer es vigilar. No hay confianza, la confianza se gana con hechos y los hechos son los que van a hablar” declaró.

Como ejemplo, Siurob Carvajal expuso que, en el 2015, el actual gobernador del estado propuso la creación de una Secretaría de Medio Ambiente y a la fecha siguen esperando que cumpla con esa promesa. Pese a ello, aseguró que no se darán por vencidos e insistirán a todas las autoridades que cumplan con sus compromisos.

“Sabemos que muchas veces lo que se habla no se cumple. Pero somos cuchillito de palo, no tenemos mala memoria. Vamos a seguir apretando y al que quede le vamos a recordar todo lo que dijo y lo que dijeron los demás, porque cuando ya tienen un puesto de elección popular van a gobernar para todos, entonces les vamos a recordar sus propuestas y las de otros” precisó la ambientalista.

Por otra parte, Siurob Carvajal hizo un balance positivo de los foros que realizaron con los candidatos de diferentes partidos. Reconoció que al principio les costó trabajo porque hubo poco interés en los foros, pero consideró que posteriormente empezaron a presentarse mejores propuestas y que abordaban temas que preocupan a los ambientalistas, como el cambio de uso de suelo.

