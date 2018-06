Advierte Eric Salas “muchos asegunes” en la Ley de Aguas

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado Eric Salas González declaró que tiene “muchos asegunes” la Iniciativa de Ley de Agua del estado de Querétaro que se aprobó en la Comisión de Desarrollo Sustentable, ya que no deben estar incluidas las tarifas del vital líquido porque se presta a que se politice en el Congreso del estado por parte de las diferentes fuerzas políticas, además de que hubo varios artículos que él presentó y no se incluyeron.

El presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto señaló que “cuando se mete a Gobierno del estado, cuando la Comisión de Hacienda tenía la facultad de aprobar las cuentas públicas, en el resultado era un acuerdo político y no lo que le convenía a la sociedad para sancionar a quienes abusaban o realizan un acto lícito en cuanto a sus funciones”.

Por ello, subrayó que por ningún motivo las tarifas deben ser aprobadas en el Congreso porque el alza se pueda politizar, tiene que ser un órgano netamente técnico el que defina el comportamiento de las tarifas porque de lo contrario, “aquí va a ser una guerra de nadie”.

Como está la iniciativa que ya fue aprobada en Comisión las tarifas se van a politizar en el Congreso, por eso este punto no iba en la propuesta que él presentó y por ello tiene que platicar con la Presidenta de la Comisión legislativa, pero de antemano “podría decir que tiene que ser un ente netamente técnico el que defina estas cuestiones políticas o de conveniencias de partidos en el Congreso del estado”.

El legislador del PAN recordó que las aguas son nacionales y corresponde al Estado la distribución, la conexión a través de redes particulares de empresas. Lo demás está muy claro que le corresponde a la Conagua.

Dijo que como autor de la Iniciativa considera que no se incluyeron todas las disposiciones de unos artículos que era muy importante se incluyeran en el dictamen, son varios artículos, y por esta razón se tiene que volver a analizar y platicar con la Presidente de la Comisión, Yolanda Rodríguez, la iniciativa antes de que se suba al Pleno, pues si no se consideran el no estará de acuerdo.

