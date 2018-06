RUEDA “Zapata tiene secuestrado a Corregid, en dond no ha hecho nada”

POR RUBÉN PACHECO Noticias La candidata de Morena por el Distrito VII local, María Guadalupe Rueda Zamora, acusó a su contrincante Antonio Zapata de tener secuestrado a Corregidora. Esto porque a decir de la candidata morenista, él ha ocupado diversos cargos en la administración pública y no ha beneficiado con prosperidad a los habitantes de Corregidora.

A decir de la candidata, el también diputado no ha realizado un trabajo territorial como el de Morena, donde asegura que ha escuchado voces de hartazgo hacia el candidato del PAN. “Dos veces fue presidente municipal, ahora se quiere reelegir. Precisamente nosotros tuvimos una reunión en una colonia y en varias, y ahí se han quejado del candidato. Y es que a acusó al PAN y a Antonio Zapata de tener secuestrado a Corregidora, pues dijo que ha pasado por todos los puestos sin que se noten resultados positivos para los habitantes.

Además, aseguró que los ciudadanos de distintas colonias han cuestionado a Antonio Zapata en el sentido de que las dos veces que fue alcalde no generó oportunidades de crecimiento, y tampoco lo hizo como legislador. A decir de Rueda Zamora, el beneficio generado por el también diputado ha sido selecto, pues en su oportunidad sólo benefició a ciertas colonias y a otras las dejó en el abandono.

“En términos generales las personas, yo también coincido, estamos hartas. Yo como ciudadana estoy harta de una persona que no me representa, que también hay muchas quejas de él al respecto”. De acuerdo con la también regidora, ante los cuestionamientos de los ciudadanos, Antonio Zapata ha basado su campaña en la colocación de lonas y no se ha acercado a la gente para hacer un trabajo territorial.

