PARA PENSAR EN EL 2021, TENEMOS QUE GANAR EL 2018: KURI

POR SERGIO HERNÁNDEZ Noticias Mauricio Kuri el candidato al senado por el PA N – P R D – MC, ataja: para pensar en el 2021, hay que pensar en el 2018 y ganar.Asegura que su relación con Luis Nava es cercana y que se van a apoyar en la elección del domingo.

En su oficina, reflexivo y con la cara propia de haber recorrido tres veces el estado, Kuri sostiene que no desperdicio los 25 puntos con que ganó la elección de hace tres años y que lo hizo edil de Corregidora: “no tendría yo cara para buscar la senaduría si hubiera yo hecho un mal papel en Corregidora, yo sabía que si quería buscar algo más tenía que hacer un buen papel en Corregidora”.

-¿MARCOS ES UN LASTRE PARA EL PAN?, SE LE CUESTIONA.

-No, yo creo que Marcos es una persona que fue muy controversial durante todo este año pero que también hizo cosas positivas para Querétaro.

-ESTÁS EVADIENDO LA PREGUNTA, ¿QUIEREN EN LA CALLE A MARCOS? -Bueno habrá quién sí y quién no, yo creo que al fin y al cabo Marcos fue muy buen legislador, quiso ir muy rápido en cuestiones que tenía que manejarse diferente, socializarlas un poco más, hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo que el haya hecho.

A su lado esta Ginette Amieva, su vocera, Kuri se da un tiempo para la entrevista y puntualiza que su relación es cercana con Luis Bernardo Nava “estamos muy apoyados en todo, lo conozco desde hace mucho tiempo y lo estimo bastante”.

-¿YA ESTÁN PENSANDO EN EL 2021? -Yo creo que para pensar en el 2021 hay que pensar primero en el 2018.

-¿VAS A DURAR 6 AÑOS EN EL SENADO? -Mira yo creo que la única forma que puedes tu estar trabajando es dar resultados, di resultados en COPARMEX, en la cámara de diputados, en Corregidora y daré resultados en el Senado y yo nunca me he puesto un límite, siempre dije no voy a tener tres, cuatro tiendas, las que pueda tener y ahora que me fui al servicio público tampoco me voy a poner un límite, no te puedo decir que me voy a quedar seis años o uno, eso lo decide la gente.

-¿QUÉ LE DEJA ESTA CAMPAÑA? -Conocer otros Querétaros y reconocer que hay muchos Querétaros, tenemos muchos Querétaros, el de la innovación, el desarrollo que tenemos aquí en la zona urbana que por supuesto tiene sus desafíos y sus retos y el Querétaro que veo en la sierra, en el semidesierto, creo que son temas que tenemos que seguir vigilando y poder desde el senado empezar a cambiar esa realidad.

-¿CUÁNDO TE DESPIERTAS QUÉ PIENSAS? -Bueno por supuesto que en todos los proyectos y compromisos que tenemos y poder salir a convencer a los ciudadanos con toda la solvencia moral porque quiero transformar la vida de ellos no la mía.

-¿EN QUÉ SUEÑA? -Ahorita estoy 100% enfocado en ganar, me gusta hacer una sola cosa a la vez, ahorita estamos enfocados en ganar estas elecciones, en poder tener la confianza de los ciudadanos y a partir de ahí empezar a sumar trabajo.

-¿CUÁLES SON SUS TRES PROPUESTAS IMPORTANTES? -Lo que más me preocupa es la inseguridad, yo creo que tenemos que revisar el marco jurídico, el nuevo sistema de justicia penal; poder bajar la desigualdad, estoy convencido de que para bajar la desigualdad hay que apoyar a la empresa, en este país solamente el gobierno federal tiene 5000 programas sociales que en los últimos 30 años no han bajado en lo más mínimo la pobreza, creo que tenemos que apostarle al emprendimiento y por último, poder combatir la corrupción y para ello número uno es poniendo al fiscal general de la república y que éste fiscal no sea parte del poder, sino que verdaderamente le sirva a los ciudadanos y al mismo tiempo que el fiscal anticorrupción sea un fiscal que tenga toda la solvencia moral y toda la experiencia para poder hacerlo.

-¿QUÉ ES PARA USTED EL SENADO? -Es la representación de los Estados ante la federación, es la cámara alta, tiene grandes responsabilidades, entre ella la de relaciones exteriores, la estrategia de seguridad pasa por el senado, los reglamentos más importantes de los once ministros de la suprema corte de justicia de la Nación, del banco de México, de los derechos humanos, eso es una gran responsabilidad, aquí lo que tenemos que hacer es que no se repita lo que no se hizo en la legislatura, por ejemplo que dijeron que no al fuero, la eliminación de los plurinominales, no se pudo hacer antes ahora hay que hacerlo con muchísima responsabilidad y con muchísimo contrapeso.

-LA GENTE YA ESTÁ HARTA DE POLÍTICOS, ¿COMO HA REACCIONADO LA GENTE? -Yo creo que hasta la fecha me considero un empresario incursionando en el servicio público, por supuesto que estamos cansados de los políticos, sin embargo creo que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, que tenemos que entrarle a revisar y checar a quién vamos a contratar y fijarnos no solamente en quién vamos a votar el primero de julio sino continuamente estar revisando como van las labores de todos y cada uno de ellos.

-¿HAY HARTAZGO EN LA GENTE? -Estoy convencido de que la gente… estamos enojados, inclusive yo lo comparto, por eso me metí a ser servidor público, por eso fui presidente municipal y ahora que tengo la oportunidad como Senador de la República también lo estoy haciendo.

-¿QUÉ CONSIDERA QUE ES LO QUE LE HA FALTADO A LOS SENADORES DE QUERÉTARO? -En el caso por ejemplo de Pancho Domínguez hay mucho que aprenderle, es un gran legislador, desde que fue diputado federal el llevo en alto el nombre de Querétaro como ningún otro legislador y la cantidad de dinero que bajó como senador de la República para Querétaro fue impresionante como nunca se habían bajado los recursos, él defendió muy bien la reforma hacendaria, defendió también aquellas reformas estructurales como en el caso de comunicaciones y creo que en la legislatura pasada Acción Nacional fue muy responsable en las decisiones que tomaron en las reformas estructurales que tuvo el país.

-PERO Y DE ENRIQUE BURGOS, SONIA ROCHA, MARCELA TORRES ¿QUÉ ES LO QUE HA PASADO? -Yo creo que en esos casos tendrán que rendirles cuentas a los ciudadanos, yo estoy convencido de que tenemos una muy buena propuesta para los ciudadanos y yo puedo hablar de lo mío, no puedo hablar del trabajo de otras personas y con la misma dignidad que manejé Corregidora, pienso manejar ser senador de la República por el Estado de Querétaro.

-CUANDO ESCUCHO A ROBERTO SOSA HABLA DE HACER LOS TRÁMITES MÁS RÁPIDOS, DE TENER MAYOR COORDINACIÓN CON LA POLICÍA Y DE … ¿HAY MUCHAS COSAS QUE LE FALTARON? -Por supuesto todo es perfectible, todo se puede hacer mejor y que bueno que lo piensa hacer, nosotros pasamos de estar en los últimos lugares a estar en segundo lugar en lo que se refiere a la transparencia, pasamos de ser un municipio dormitorio a ser un municipio en el cual la gente no nada más duerme sino también disfruta y también trabaja en Corregidora, yo creo que sigue siendo un municipio seguro con todo y que vivimos en una frontera muy complicada como es el caso de Guanajuato donde está verdaderamente peligroso.

-DA MIEDO TRANSITAR POR ESA CARRETERA, LLEGAR A CELAYA… -Por supuesto, bueno el año pasado hubo más de mil ejecuciones en Guanajuato y las partes más peligrosas fueron los Apaseos, Celaya y creo que es importantísimo decirlo y que buscar defender a Querétaro a cualquier costo porque no entra aquí la delincuencia organizada.

-¿LE FALTÓ HACER ALGO CON LA POLICÍA? -La policía siempre hay que apoyarla, cuando yo llegué al municipio teníamos 330 policías, vamos a cerrar con cerca de 500 policías, todos con su certificado de confianza, pasamos de 60 cámaras de videovigilancia a más de 1000 cámaras, compramos C16 , compramos drones para estar revisando el tema de la frontera, sobre todo el tema de los ductos de PEMEX y creo que es importante, hicimos un sistema, el único municipio a nivel nacional en el que todas las escuelas cuentan con un botón de alerta es Corregidora, falta mucho por hacer porque el tema de seguridad no se termina nunca y es lo más importante, estar siempre vigilado, sin embargo creo que pudimos dar muy buenas cuentas, el 40% de presupuesto se fue para seguridad, cambiamos patrullas, cambiamos bicicletas y creo que esto sigue y hay que seguir aportando para tener un municipio mejor.

-LLEGAR CON 25 PUNTOS DE VENTAJA…CREE QUE NO DESPERDICIÓ EL VOTO DEMOCRÁ- TICO? -No tendría yo cara para buscar la senaduría si hubiera yo hecho un mal papel en Corregidora, yo sabía que si quería buscar algo más tenía que hacer un buen papel en Corregidora.

-¿CÓMO VE EL CONTEXTO NACIONAL? -Muy complicado, yo creo que estamos en el desafío más fuerte de las últimas generaciones, muy complicado en tema de seguridad, en tema de corrupción, en tema de desigualdad y hay que tomar la responsabilidad de nuestro futuro en nuestras manos.

-¿CÓMO CALIFICARÍAS A ANDRÉS MANUEL? Como una persona sumamente, a ver es que no quiero equivocarme en esta respuesta, que quizá quiere algo bueno para México pero no comparto su visión de cómo lo quiere lograr.

-A ANAYA LO TILDAN DE TRAIDOR… -Yo no, es una persona que admiro y que considero puede ser el mejor presidente de México.

-¿MEADE? -Una persona buena, inteligente y capaz, yo creo que se equivocó de Partido, concluye.