MENDOZA“Amenazas, clausuras y vandalismo indicativo de que ganaremos”

Noticias Amenazas a ciudadanos, clausuras a negocios que muestran su simpatía a nuestro proyecto y vandalismo en contra de las lonas de nuestra campaña, son algunas de las acciones antidemocráticas que son orquestadas por Acción Nacional y secundadas por las autoridades municipales, señaló el candidato a la Presidencia Municipal de Amealco, por los partidos PRI-PVEM, Gustavo Mendoza Navarrete, quien aseguró que “estos lamentables hechos son indicativos de que triunfaremos en Amealco, no cabe duda, la desesperación les está llegando como agua al cuello y el próximo primero de julio nuestro proyecto va triunfar”, aseguró.

Gustavo Mendoza Navarrete reiteró que es lamentable el vandalismo de las lonas, y que ello responde a la frustración electoral de los adversarios porque ya se van, al respecto dijo “Amealco ha entendido que así no quieren vivir y van a actuar en consecuencia, con un voto favorable a nuestro proyecto, porque nuestra campaña ha sido limpia, respetando en todo momento las reglas democráticas, por ello los amealcenses están puestos y dispuestos a cambiar y a generar una alternancia en el poder municipal y el próximo primero de julio lo haremos realidad”.

El candidato priista expresó que es momento de un cambio y que la guerra sucia no los detendrá, comentó, “Sabemos que los ataques serán muy fuertes esta semana previa a la jornada electoral; por lo que invito a los amealcenses a no ser instrumento de quien ha hecho del servicio público su forma de vida y de e n r i q u e c i m i e n t o .

Cuestionemos y comparemos propuestas; y sobre todo, elijamos libremente el futuro de Amealco”.

Gustavo Mendoza estableció que su campaña política en el municipio de Amealco, se mantuvo en todo momento avanzando con fuerza, templanza, tranquilidad y honestidad, “es lo que ha distinguido nuestra campaña y la gente de Amealco lo sabe, nunca traicionamos a la democracia, queremos un verdadero cambio y lo haremos posible con el apoyo de los amealcenses, estoy muy agradecido con la gente, por haber recibido nuestra propuesta, sabemos que es la mejor y juntos vamos a ganar una elección operada desde el municipio, con todo y eso triunfaremos con el respaldo popular de los jóvenes, hombres, mujeres, indígenas y personas de la tercera edad, gracias por su valentía y honestidad para generar un cambio en Amealco”, aseguró.

Noticias Gaby Moreno Mayorga, candidata a la presidencia municipal de Corregidora por la coalición “Juntos Haremos Historia” se comprometió también con los animales es muy importante el cuidado de las mascotas ya que es básico para mejorar su calidad de vida y la convivencia social.

Moreno afirmó que quiere que se creen espacios en los que las mascotas puedan ir en compañía de sus dueños, así como la esterilización masiva para evitar el que más mascotas se encuentren en situación de calle.

La candidata también dijo que se construirá un albergue en el que se reciban a los animales y estos puedan ser adoptados responsablemente para evitar el sacrificio como lo hacen en las perreras, también se creará una clínica gratuita para que las mascotas tengan una buena atención médica.

