INE debe de hacer un esfuerzo para hacer un conteo rápido: AMLO

Noticias Andrés Manuel López Obrador hizo su cierre de campaña en Morelia, Michoacán y en entrevista manifestó que los Instituto Nacional Electoral debe de hacer un esfuerzo para dar a conocer un resultado preliminar con conteo rápido y el conteo rápido es un indicador.

“No le hace que el PREP se lleve más tiempo, porque no han sabido resolver el problema técnico, ni modo que en este tiempo de tecnología, de avances tecnológicos no se pueda tener la información temprano”, dijo.

A la pregunta de los reporteros qué va a ser el primer de julio, López Obrador anunció que va a celebrar en el Zócalo de la Ciudad de México y aclaró que no se tiene que pensar en el festejo del primero, hay que salir a votar el primero de julio, porque se tienen que tener las actas en las manos.

Comentó que no es que ya se hizo el computo de la elección presidencial, ya se hizo el anuncio por el conteo rápido de que ganamos y se abandonó las casillas, porque se tienen que contar votos de gobernadores, diputados, senadores, diputados locales.

Hizo un llamado a que los representantes de casilla no se separen hasta el último voto de casillas, y pidió que no se confíen, todos tienen que salir a votar, voto masivo por la transformación de México, vale más que sobre y no que falta.

A la pregunta de los reporteros qué si ve fraude en la elección para renovar la Cámara de Diputados y el Senado de la República, López Obrador expresó que es que van a querer, “ya lo están haciendo evitar que tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores”.

Señaló que van a querer imponer a candidatos a senadores como en el caso de Veracruz, que Miguel Ángel Yunes está obcecado queriendo dejar a su hijo de gobernador y utiliza el presupuesto del estado o en el caso de Puebla, Rafael Moreno Valle.

