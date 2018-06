CAE MURO DEL CAUCE EN SAN PEDRITO EL ALTO

POR RODRIGO MÉRIDA Noticias Los escurrimientos de agua que provienen del cerro, más la creciente del agua tiraron los avances de una barda que encausaba el río de la comunidad, por lo que los habitantes temen que en esta temporada de lluvia continúen los deslaves y deslizamientos.

La barda comenzó su construcción en noviembre del año 2017; son las mismas autoridades municipales son las encargadas en llevar a cabo la construcción que protege a la comunidad que es dividida por el río.

En el lugar se pudo apreciar que la barda quedó destruida, por lo que ya no existe la protección para los habitantes de la zona, solo esperan que la creciente del río, no cause afectaciones a sus viviendas como el año pasado.

A decir por un vecino, el año pasado ya tuvieron una mala experiencia cuando la creciente del río los alcanzó e ingresó a algunos domicilios, los cuales sufrieron serios daños.

Por tal razón exhortan a las autoridades, para que tengan la ayuda inmediata para que nuevamente sea construida la barda, y evitar afectaciones a sus domicilios, ya que con las torrenciales lluvias que ha azotado en la capital queretana, temen que vuelvan a sufrir lo que vivieron el año pasado.

Así mismo, piden que sean escuchados y se les tome en cuenta en las decisiones para la construcción ya que ellos saben cuáles son los riesgos.

Comentarios

comments