PUGNA POR REGULAR MEJOR, ENTREGA DE FRACCIONAMIENTOS

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La diputada L e t i c i a M e r c a d o Herrera señaló que enviará una iniciativa de Ley para que los desarrollos se entreguen al municipio y cuenten con el servicio de agua potable y todos los servicios, ya que hay comunidades enteras que no cuentan con el vital líquido. Sólo en Hacienda Montenegro hay 1 mil 200 familias que no tienen agua.

Expresó que son familias que le compartieron durante su campaña que no tienen agua y le pidieron ayuda, por lo cual enviará una iniciativa donde las constructoras que hacen condominios y casas de interés social, entreguen estos desarrollos al municipio con todos los servicios porque estas viviendas son adquiridas a base de mucho esfuerzo.

La legisladora del PRI recordó que hay viviendas que tienen años que no se entregan al municipio, lo cual hace que esta instancia del gobierno “se lave las manos y al final quienes resultan perjudicados son los habitantes de esas colonias porque no tienen acceso al vital líquido”. “Creo que tenemos que fortalecer a todas esas familias con algo que es fundamental, no estemos perdiendo el tiempo en pintar los puentes, en hacer ciclovías y gastar un dineral cuando hay tanta necesidad exactamente aquí en el municipio”, añadió.

Explicó que la iniciativa que ingresará a la Legislatura buscará que ninguna constructora se vaya o desaparezca, ya que esto se ha vuelto una práctica común y después nadie las encuentra o no entregan los desarrollos al municipio.

Y si no cumplen que se les sancione, por no entregar en tiempo y forma, al igual que si no cumplen con los servicios de luz, drenaje y agua potable a todas las familias de estos desarrollos, los cuales también deberán contar con parques, que son fundamentales, así como infraestructura educativa. Lamentó que en Ciudad del Sol hay más de 10 mil casas que no cuentan con una sola aula, ni Kínder, Primaria y menos Secundaria o Preparatoria.

Las familias tienen que mandar a sus hijos a escuelas en Tlacote o Santo Niño de Praga, pero la gente de la comunidad no está de acuerdo porque sus hijos se quedan sin escuela, porque llegan los de otros condominios. “Tenemos 10 mil casas en Ciudad del Sol, siguen construyendo y no hay escuelas, y como no están entregadas al municipio no hay luz para las calles. Y las familias no pueden dejar a sus hijos solos a las 6 de la mañana porque están expuestos a que los roben o les suceda algo”, enfatizó.

