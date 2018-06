En veremos donación de dieta de diputados que no pidieron licencia

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Administrativamente no es posible donar la dieta de los diputados que están en campaña, ya que no todos pidieron licencia; sin embargo, hay que esperar a que regresen y se pongan de acuerdo para que quienes vayan a donar estos recursos lo hagan de manera pública y transparente, declaró el diputado del PAN Gerardo Ángeles Herrera.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que si bien hubo un acuerdo entre los diputados de su fracción de donar el sueldo de los que estuvieran en campaña, seguramente la donación se hará hasta que regresen porque la Legislatura no puede tomar esta decisión sino los propios diputados.

“La intención era que no se les pagara a los diputados que pidieron licencia, pero administrativamente eso no puede suceder porque no se pidió una licencia”, al menos no en todos los casos.

Por lo que una vez que regresen a la Legislatura se pondrán de acuerdo y en una rueda de prensa darán a conocer cuánto y a quien se le dona.

Por lo que hace a las prerrogativas de los diputados José González Ruiz y Leticia Rubio Montes, quienes pidieron licencia y no se les tomó protesta a sus suplentes, dijo tampoco se les pagó su dieta.

“Son recursos que se quedan en el presupuesto del Congreso del Estado y se aplicarán en los diferentes gastos que se tienen porque no se les pagó a los que pidieron licencia, es un dinero que ninguno de los diputados se quedó con él”, subrayó.

Al respecto, el diputado Ángeles Herrera puntualizó que ambos diputados pidieron licencia después de la Sesión de Pleno y esa fue la razón por la que no se les tomó protesta a sus suplentes, pero ellos no cobraron ni su dieta ni sus prerrogativas.

Son recursos que se quedan en el presupuesto del Poder Legislativo.

Sobre el uso de las prerrogativas en esta época electoral comentó que es decisión de cada diputado cómo utilizarlas, pero “yo siempre lo he dicho, las prerrogativas son para una casa de enlace, para que se le de atención a los ciudadanos, para que se tenga el vehículo, la comunicación que se requiere y eso se aplica en cada uno de los municipios.

