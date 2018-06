EL DRAMA DE LA REPATRIACIÓN, EN HUIMILPAN

POR PAULINA ROSALES Noticias Después de vivir durante nueve años en E s t a d o s U n i d o s , Juan Carlos Olguín Servín fue sorprendido un día que se dirigía hacia su trabajo, por las autoridades migratorias.

El motivo inicial de la detención fue que había sido confundido con una persona acusada de violación.

Juan Carlos no era esta persona y aunque se demostró esto ante la autoridad, su expediente tenía una multa por beber alcohol, mientras conducía.

Ese motivo fue suficiente para que casi después de una década de vivir en Estados Unidos, Juan Carlos fuera deportado y separado de su esposa, quien estaba embarazada en ese momento.

Un año y medio después de la deportación, Hermenegilda Servín, madre de Juan Carlos y Martha Cecilia, su hermana, relatan la historia cuando ocurrió la deportación.

“Él sufrió mucho para irse.

Pagó un coyote (…) cuando llegó se sentía muy mal porque decía: ¡Yo nunca quise llegar así, como llegué! Él quería llegar con su esposa, su hija (…) Quisiera que el gobierno de allá se tentara el corazón un poquito de tanta cosa que está haciendo.

No es justo” afirma la madre de Juan Carlos.

Años después de cruzar Estados Unidos, relata, su hijo formó una familia con una mujer de origen estadounidense.

Aunque ella trabaja como oficial de policía, debido al antecedente de tránsito, no logró evitar la deportación.

Horas después de ser detenido, Juan Carlos se encontraba de regreso en la comunidad Las puertas de Tepozan, Huimilpan.

“Todos esos niños que están separados de sus padres.

Yo no sé ese hombre.

¿Qué no le cala?, ¿Qué no le duele?, ¿Qué no tiene corazón para separarlos?”, comenta la madre.

Juan Carlos no logró conocer a su hija; sólo la ha visto a través de fotografías y video llamadas.

Aunque la familia de Juan Carlos quiere visitarlo en Huimilpan; las leyes de Estados Unidos establecen que es necesaria la firma del padre para la expedición de pasaportes a menores de edad.

De esta forma, la unión de esta familia se vislumbra difícil.

“Tantos niños que está dejando allá, que está separando a sus padres.

Por eso me duele.

Siento feo.

Son personas, son humanos y nos duele”, añade.

“Es tan inhumano que no se tiente el corazón.

No es justo para nosotros los mexicanos”, dice por su parte, la hermana de Juan Carlos, Martha Cecilia.

La familia estará a la espera de encontrar una manera para que Juan Carlos vuelva a reunirse con su hija de un año.

Aseguran que no será sencillo, las autoridades americanas le prohibieron durante 10 años a Juan Carlos intentar cruzar la frontera.

En caso de hacerlo, sería nuevamente deportado.

