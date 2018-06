“Querétaro va a seguir siendo azul”: Luis Nava

Por Diego Rivera

“Querétaro ya decidió, ya decidió que va a seguir siendo azul”, aseguró el candidato a presidente municipal por el PAN, PRD y MC, Luis Bernardo Nava Guerrero en el cierre de campaña que realizaron los candidatos del blanquiazul en el Distrito III.

Y sentenció que todas las encuestas y toda la gente ya dicen los mismos: “vamos a ganar, vamos a ganar (…) ¿Y por qué vamos a ganar? Por una simple razón, porque a Querétaro le va mejor con los gobiernos panistas, a Querétaro le va mejor con nuestro gobernador Pancho Domínguez, y, además, a Querétaro le va a ir mejor con nuestro aliado Ricardo Anaya”.

Pero le aclaró a sus simpatizantes que nadie se debe confiar ni bajar la guardia, pues aún tienen una cita el próximo 1 de julio, y por eso les pidió a los presentes invitar a los jóvenes, a las mujeres, a las familias queretanas para que salgan a votar, pues “con tu voto decides que es mejor para tus hijos, con tu voto defiendes el presente”.

Nava Guerrero indicó que con los gobiernos panistas hay empleos y a todos les va mucho mejor, y eso, dijo, si ocurre aunque hay gente a la que no le gusta que lo digan, pues hay quien se aferra al pasado y al hueso.

En cambio, dijo, hay quienes piensan que gobernar Querétaro es una cosa de juego y en lugar de llevar propuestas a la ciudadanía se dedicaron a dar autógrafos.

Ellos, indicó, se engañaron con su propia soberbia y nunca se dieron cuenta de que a Querétaro no lo van a gobernar, pues los ciudadanos no van a arriesgar lo que tanto trabajo les ha costado y tampoco van a poner en riesgo el futuro de sus familias.

Comentarios

comments