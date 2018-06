“El PRI está fabricando hechos para culpar el PAN”: Martín Arango

Por Diego A. Rivera

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha dedicado a fabricar hechos para denunciar al Partido Acción Nacional (PAN) y eso les hace pensar que también fabricaron la agresión contra una camioneta de la candidata a presidenta municipal de Landa de Matamoros por el tricolor, Eva Maldonado, aseguró el vocero del Comité Directivo Estatal del blanquiazul, Martín Arnago.

“Es evidente que el PRI es quien fabricó estos hechos porque ellos son los denunciantes; aquí se evidencia que están fabricando hechos para denunciar al PAN; esa es su estrategia, está muy marcada. Donde me parece que si excedieron los límites de los razonable: no quiero emitir una declaración sin un sustento, pero me parece que en el caso de Landa de Matamoros, este tipo de actos nos da elementos para pensar que están fabricando cosas en contra del PAN, para denunciar cualquier tipo y mediatizar y tratar de posicionarse con esa estrategia”.

El panista se refirió a la sanción que le aplicó el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) a su candidato a diputado local por el Distrito I, Eric Salas, por la colocación de una lona con su imagen en el Centro Histórico, ante lo cual explicó que “curiosamente esta lona solamente se colgó para efecto de que fuera la Oficialìa Electoral a dar fe de esto y cuando nosotros nos enteramos de este asunto, ya ni siquiera se encontraba esta lona”.

Por lo que esto “parece algo hecho y producido por el PRI, que se haya puesto la propaganda de nuestro candidato en esta calle de la zona centro de la ciudad”.

