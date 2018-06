No hay parálisis legislativa: J. Llamas

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado Jesús Llamas asegura que no hay parálisis legislativa, pues aun cuando el diputado José González Ruiz no dejó ningún suplente para dar continuidad al trabajo legislativo, sigue al pendiente de los asuntos que tienen qué ver con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la que es integrante y en paralelo también lleva a cabo su labor de proselitismo como lo están haciendo todos los diputados que estarán contendiendo porque la Ley se los permite.

Por su parte, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura del Estado, diputada Daesy Hinojosa, informó que los diputados que pidieron licencia para dedicarse a sus campañas políticas y no entraron sus suplentes, como es el caso del diputado José González y Leticia Rubio, quienes solicitaron licencia de un mes, es porque no se tomó protesta a sus suplentes.

Sin embargo, comentó que se analizará cuando se les podría tomar protesta, ya que tendría que ser en Sesión de Pleno, cuya fecha tentativa es el 29 de junio.

(Aunque, cabe recordar que las campañas están a punto de concluir).

Refirió que aun cuando no se hizo del conocimiento del Pleno las licencias que solicitaron ambos diputados, ellos desde que la pidieron se dedicaron a sus campañas y sus suplentes no pudieron incorporarse porque no se les tomó protesta.

Recordó “cada uno de los diputados preside una comisión, y ellos llevan el ritmo que creen conveniente para poder ir desahogando todo su trabajo que está en las comisiones”.

De tal manera que “ellos organizan sus tiempos para poder estar cumpliendo sus actividades aquí en el Congreso local”.

Al preguntarle si no hay desatención al trabajo legislativo, la diputada Daesy Alvorada dijo que “cada uno de los diputados es quien lleva las riendas de su trabajo en la Comisión, el trabajo ahí está y vamos a estar sesionando para poder desahogar cada uno de los dictámenes que están pendientes.

Al respecto, comento que cuando asumió la Presidencia de la Mesa Directiva había 147 temas legislativos en cada una de las 25 comisiones, y la que tiene más asuntos pendientes es la de Trabajo y Previsión Social, específicamente en lo relacionado con pensiones y licencias.

