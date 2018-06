La UAQ no se equivoca, afirma Gilberto Herrera.

Por Rubén Pacheco

Tras la encuesta publicada por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde se coloca a Luis Bernardo Nava en la primera posición para la alcaldía capitalina; el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Gilberto Herrera Ruiz, dijo que se debe esperar hasta el primero de julio, pues aunque la universidad no se ha equivocado, el comportamiento de la sociedad ha sido distinto en esta elección, precisó.

“Las encuestas han respondido a una dinámica continua como se manejaba la política anterior, pero en esta en específico creo que las cosas van a ser diferentes y por lo tanto muchas encuestas irán en ese sentido”.

Aunque como exrector de esa universidad, confió en la metodología y recordó que no se han equivocado, pero reiteró, en esta ocasión el comportamiento del electorado es diferente, pues muchas personas no se atreven a externar su simpatía por algún partido político o candidato.

“Existe también un miedo de la gente a perder los apoyos, en ese sentido se han manejado, y por lo tanto mucha gente a veces no se expresa como quisiera y se expresa más ya en confianza. Entonces por eso yo creo que habrá que esperar el primero de julio, ver el resultado. Hay un nerviosismo total en esta elección”.

