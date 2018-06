Creará Ana Reséndiz la Secretaría de Gestión Pública en Corregidora

Por Laura Valdelamar

Creará la candidata de Nueva Alianza a la Presidencia Municipal de Corregidora, Ana Zimri Reséndiz Pulido, la Secretaría de la Gestión Pública con el objetivo de darle seguimiento a las obras y programas que se implementen en su administración.

Agregó que no es posible que las instancias no se puedan poner de acuerdo, en una sola obra hacer todo lo que sea necesario, para no estar abriendo el mismo lugar 3 o 4 veces, la misma población pide a los gobiernos que se organicen.

Ana Zimri indicó que es una planeación que se tendrá que realizar, “vamos a hacer un diagnóstico al interior de la administración, por eso la importancia de la Secretaría de la Gestión Pública para que se quede plasmada la obra y se le dé seguimiento, se conozca en qué va este proceso, porque hay obras que se quedan inconclusas y sobre todo cuando hay cambio de administración”.

