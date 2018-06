Si Uber no retira demanda, no hay negociación: Zapata

Por Leticia Jaramillo

El diputado Antonio Zapata Guerrero, Presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, informó que no negociará con , Uber si previamente esta empresa no retira la demanda que interpuso al no obtener el permiso correspondiente para poder brindar el servicio de taxi por medio de plataforma y pago con tarjeta de crédito.

Dijo que tampoco se harán adecuaciones a la Ley de Movilidad, solo porque Uber lo solicita, ya que las leyes sin generales y no se tienen por qué hacer para una empresa es particular.

