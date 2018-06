REINHART SE BURLA DE KJ CON AYUDA DE COCO

Agencias La estrella de Riverdale no teme molestar a sus coestrellas. Luego de dos exitosas temporadas y una tercera en camino, es fácil imaginar que los protagonistas de Riverdale tienen un gran vínculo que los une.

Sí, en especial Lili Reinhart y Cole Sprouse, pero esta vez queremos de hablar Lili y alguien más, ¡KJ APA! Luego de incontables horas en el set, giras promocionales y todo tipo de momentos divertidos, no es extraño que este grupo se juegue algunas bromas, y así lo demostró Reinhart esta semana.

El lunes, Lili tomó su cuenta de Instagram para burlarse un poco de KJ y su música. Usando una foto de Miguel de Coco tocando la guitarra, Lili aseguró, “Así es como se ve KJ cuando toca la guitarra”.

Es decir, concentrado, intenso y completamente perdido en la música. Como ya saben los fans, KJ no solo es actor, también es un talentoso músico, y aunque su personaje de Riverdale, Archie, también tiene un lado musical, lo cierto es que él no es muy fan de sus creaciones.

En una conversación con The Last, KJ dijo, “No sé cómo decirlo, pero no estamos al mismo nivel, ¿sabes lo que digo?” Y continuó, “Tengo que decirlo que de alguna forma no presumida, pero él es un principiante. Además, las canciones que él escribe, no creo que yo las escucharía.

No tengo el mismo gusto musical que él”.

