LÓPEZ “Gerardo Ángeles, no parece diputado sino Cantinflas”

POR RUBÉN PACHECO Noticias Estefanía López Félix, candidata independiente para el quinto distrito local, comparó a sus oponentes con “Cantinflas”, al asegurar que proponen cosas que no son de su competencia.

“Yo considero que la carta de presentación de un candidato que pretende reelegirse debería ser su trabajo legislativo, que va a continuar con su trabajo que ha hecho en los tres años y que sea de un bien común y no propuestas que no son de un candidato a legislador”.

Y es que para la abanderada, sus oponentes, principalmente el de Acción Nacional (PAN), Gerardo Ángeles, ha propuesto cosas que corresponden a un presidente municipal, con lo cual aseguró, se busca engañar a los electores.

Al tratarse de propuestas de campañas inviables para un diputado, dijo que se confunde al electorado y de entrada se cae en la retórica de prometer, pues son cosas que no podrán ejecutarse.

Por ello se dijo extrañada de que Gerardo Ángeles, quien busca la reelección en la diputación local, no sepa que asuntos como la mejora de parques y jardines corresponde a un alcalde.

“Lo que me preocupa mucho es que los candidatos están haciendo propuestas que en realidad les digo que parecen Cantinflas, que hacen propuestas que de un presidente municipal y no son de un legislador, y el engañar a la gente vendiéndole esas propuestas a la gente molesta que no se hable con la verdad”.

La candidata independiente se dijo preocupada porque Gerardo Ángeles ha propuesto la revisión de contratos y concesiones, tales como el relacionado con la basura, lo cual tiene que ver exclusivamente con asuntos municipales.

Ante esta situación, Estefanía López exigió al candidato que evite mentir, pues ello abona al descrédito de la clase política, “de por sí ya desgastada”.

