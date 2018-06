SE INSTALA PRESENCIA MILITAR EN LOS 5 DISTRITOS FEDERALES

POR TINA HERNÁNDEZ FOTO MIGUEL CRUZ Noticias A10 días de la jornada electoral del 01 de julio, el E j é r c i t o Me x i c a n o adscrito al estado de Querétaro ya mantiene presencia en los cinco distritos federales para la custodia del material electoral que se utilizará en los comicios electorales.

El general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, comandante de la 17/a zona militar, Carlos César Gómez, declaró que aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) colaboró en el traslado y custodia del material electoral a través del país desde hace dos meses, con el arribo de las boletas a Querétaro el personal militar adscrito al estado mantienen presencia permanente en las bodegas en donde se resguardan.

En el tema de presencia militar, Carlos César Gómez precisó que en las próximas elecciones el Ejército Mexicano privilegiará la vigilancia en los límites de Huimilpan y Amealco de Bonfil con el estado de Michoacán, pues en el proceso de elección anterior se conoció de personas ajenas con el objetivo de ingerir en el proceso.

“Lo que transita por Querétaro nosotros hemos recibido instrucciones de apoyar con escoltas.

Lo más recientes es que respecto a la documentación que llegó a los cinco distritos electorales aquí en el estado ya tenemos presencia militar.

Está nuestra gente en los cinco distritos y estaremos hasta que pase el proceso”, indicó.

El miércoles 13 de junio llegó a la entidad queretana las boletas para la elección federal, con las cuales habrá de elegirse a presidente de la República, integrantes del Senado y Cámara de diputados.

A simismo, el sábado 16 junio, arribaron desde el Estado de México las boletas que los ciudadano votarán para el proceso local, en el que se decidirá la renovación de los 18 ayuntamientos e integrantes del Congreso local.

“Es para nosotros un gusto participar.

Nuestra gente está muy entusiasmada porque somos parte de este evento histórico que son las elecciones de nuestro país”, agregó.

