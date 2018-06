NAVA “Se eliminaran los vehículos destinados para secretarios y dire”

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Se van reducir gastos que no se traduzcan en obras o servicios, aseguró el candidato a presidente municipal de Querétaro por el PAN, PRD y MC, Luis Bernardo Nava, quien indicó, por ejemplo, reducirán las erogaciones en eventos que son de culto para el alcalde y ya piensan en eliminar los vehículos destinados para secretarios y directores.

“Vamos a reducir muchísimos gastos y en muchísimas materias, no solamente en eso, sino en los vehículos que utilizan los funcionarios, vamos a reducir gastos en distintas áreas de la administración; por ejemplo, en los eventos que casi están hechos para el ego y para la personalidad del presidente.

Eso tiene que quedar en el pasado, tendremos que hacer una administración mucho más sencilla, de trabajo, con la gente, con los pies sobre la tierra”.

Explicó que tal vez se tendrán que terminar los vehículos oficiales para los funcionarios que nada más se trasladan de su casa a la oficina y de regreso, y que los directores y secretarios paguen su propia gasolina, ya que estas prestaciones están demás.

“Tendremos que buscar quedarnos nada más con los vehículos utilitarios; es decir, los que se usan para la realización del trabajo, para aquellos que se usan, como, obviamente los de inspección, protección civil, los vehículos que sean utilitarios para el trabajo; los vehículos para funcionarios, para directores, para secretarios, hay que pensar en eliminarlos”.

Sumado a esto revisarán si el nivel laboral de cada trabajador corresponde con el nivel salarial y si fuera necesario hacer una reducción, se hará y a esto se sumará una reasignación de funciones.

“Que sean funciones mucho más sustantivas, que den resultados a toda la población y que no sea que una persona su función sea archivar, porque si ya van a hacer expedientes electrónicos; entonces el archivo de documentos ya irá quedando en desuso; entonces las personas que puedan estar realizando ese tipo de funciones, las tendremos que reasignar a funciones que vayan orientadas al servicio del ciudadano”.

Finalmente dijo que la principal queja de los ciudadanos es que los candidatos hacen promesas y estas no se cumplen y no regresan cuando son funcionarios, no les dan la cara y no están disponibles para los ciudadanos, por eso, buscará cambiar esa dinámica.

“Por eso el principal compromiso que estamos asumiendo en las colonias es regresar a un estilo de un alcalde en la calle, es regresar a las colonias a trabajar junto con ellos y, porque no, a establecer una dinámica de trabajo en donde los propios colonos, en un ejercicio de presupuesto participativo decidan las obras”.

Comentarios

comments