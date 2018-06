HUDSON “Las encuestas hay que tomarlo como es, una vacilada. ”

POR PATRICIA SPÍNDOLA Noticias Los resultados de encuestas que colocan a Ernesto Luque Hudson, candidato al Senado de la República por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en tercer lugar, son una vacilada, consideró el mismo candidato, quien aseguró que tiene confianza en que el próximo 1° de julio lo favorecerá el voto de los queretanos.

De acuerdo con los resultados de la casa encuestadora Massive Caller, en la última semana, el candidato del PRI se encontraba en el tercer lugar, más de diez puntos abajo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Gilberto Herrera Ruiz, y cerca de 36 puntos por debajo del candidato de Por México al Frente, Mauricio Kuri González.

“Hay que tomarlo como es, una vacilada.

Que no sean ridículos.

El tema es muy fácil: no hay que faltarle el respeto a las familias queretana ni al estado.

El gran patrón de las encuestas se llama Querétaro y se llama 1.

5 millones de queretanos.

Que se los crea su abuelita, así lo digo, que no le falten el respeto a la gente en Querétaro; esas encuestas son una vacilada” declaró.

Luque Hudson consideró que encuestas como la de Massive Caller no están ni cercanas a la realidad y que, al contrario, otras encuestas que en su partido han revisado han visto una clara tendencia de crecimiento.

Aseguró que al principio de la campaña estaba diez puntos debajo de los otros candidatos y que ahora está peleando el primer sitio con Kuri González.

“Que no hagan estrategias electoreras.

Hemos repuntado de manera permanente y constante, y nos hemos colocado ahorita cerca del primer lugar.

Es una estrategia política, no pondría nombre (de partido).

Pero la gente es inteligente y astuta, no se deja tomar el pelo así de fácil.

Hay otras encuestas que también circularon en medios como Mitofsky, que me pone en segundo lugar” explicó.

Al respecto, el candidato del PRI consideró que la última semana de campañas será tiempo suficiente para remontar hasta el primer lugar gracias a la cercanía que ha mostrado durante este proceso electoral, en el cual se ha preocupado por recorrer el estado y las comunidades.

Añadió que además en Querétaro, los procesos electorales tienen un desenlace opuesto al esperado.

“Hay que ser serios, me acuerdo de las encuestas de Pepe Calzada que lo ponían 3 a 1 abajo.

Es decir, entonces hay que dar el respeto a la gente que se merece.

Todo depende de qué encuesta tomes; yo las encuestas no me gusta ni usarlas porque no está bien.

Cuando tienes candidatos que en su vida han recorrido el estado y nada más se les ocurre ser candidatos, lo único que hacen es hacer esa vacilada de encuestas, y es una falta de respeto con la gente”.

Comentarios

comments