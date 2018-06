POCA INFORMACIÓN, DESCONFIANZA Y DESÁNIMO, VOTO EN EL EXTRANJERO

Vianney Munguía Favela tiene casi 4 años viviendo en el extranjero, ella no piensa regresar a su país natal, al igual que muchos de sus compatriotas que consideran esta situación como una razón para que su participación no sea determinante; pero para ella es diferente, “en mi caso, al tener a toda mi familia en México, me preocupa su futuro y seguridad, y siento que mi participación habría sido importante”.

Llegó a Tarragona, Cataluña, España pensando que viviría ahí solo un año, mientras que realizaba un Master en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, pero las cosas se acomodaron y a pesar del amor que le tiene a su país “la seguridad, calidad de vida y estabilidad que me ofrecían estas nuevas oportunidades, fueron difíciles de rechazar”.

Ella no podrá votar este 1 de julio.

La mexicana se enteró demasiado tarde del proceso que debería cumplir ante el Instituto Nacional Electoral, “el interés lo tengo, pero no me informé en tiempo y forma, ya se habían pasado las fechas de registro para que me enviaran las boletas por UPC, votar en casa y enviar el paquete de regreso al INE…la logística y sistema del INE me pareció muy bien ejecutada, y ha sido mi responsabilidad no haberme informado a tiempo”.

Por lo que consideró que las embajadas de México podrían apoyar un poco más en este proceso, pues tiene el registro de todos los mexicanos en el extranjero, y podrían haber colaborado con un email o anuncios en redes sociales sobre esta información.

Vianney pertenece a una red global de mexicanos en el extranjero y a varios grupos de mexicanos en diferentes países, en las reuniones la política siempre es un tema comentado, y justo por ello se enteró que los mexicanos pueden votar en el extranjero, pero la mayoría de ellos no votarán, ya sea por desinterés o se enteraron después de la fecha límite para registrarse en el INE.

“La mayoría de ellos no votarán por desinterés o al igual que a mí se les pasó la fecha, pero ha sido interesante ver a bastantes mexicanos viviendo desde España, Chile, Vietnam hasta Nueva Zelanda, compartiendo que ya les habían llegado sus boletas del INE para votar y que estaban emocionados de poder hacerlo.

Por lo tanto, creo que sí hay interés por parte de muchos mexicanos en participar.

Desconozco si sean mexicanos que viven por un corto tiempo en el extranjero esperando regresar a México (y por eso el interés), o gente que como yo vivirán de manera permanente fuera”.

En este tema, señaló, se plantea el tema de si está bien o no q un mexicano que no viva en México pueda ejercer ese derecho, sobre los que sí están en el país “sufriendo las injusticias de un gobierno mal gestionado”.

La falta de información, consideró, no es la única causa de que muchos mexicanos en el extranjero no voten, pues en la lista sigue el hartazgo y hasta la desconfianza en el INE y el proceso electoral.

“También es verdad que muchos nos sentimos un poco hartos de la situación, de ver que de todos los candidatos ninguno representa a los ciudadanos y el cambio que queremos para el país, por lo tanto, desanima mucho la participación.

También he leído en estos grupos muchos comentarios de desconfianza en el INE, en el proceso electoral, y en general existe poco entusiasmo.

Muchos otros llevan tantos años viviendo fuera de México que no ven su participación como algo determinante”.

En cuanto a la perspectiva que tiene de la democracia en México, viviendo desde el extranjero, dijo, “da pena, parece un circo y es poco congruente, desde los ciudadanos hasta los altos políticos”.

Aseguró que la imagen que se tiene en el extranjero es la de un país sin democracia, corrompido por los políticos “que solo hacen creer a los ciudadanos que su voto es válido, nunca viendo por el pueblo y sus necesidades (aunque pasa casi lo mismo en España, ¿herencia?).

México se ve como un país poco preparado, con poca educación académica (y social), con poco conocimiento y participación política, gente fácil de comprar y corromper, en busca de un cambio, pero sin mover un dedo”.

Finalmente Vianney habló de que con el internet ahora es más fácil tener acceso a información real y oficial, “solo es cuestión de googlearlo” o revisar las redes sociales como Twitter y Facebook, aunque se corre el riesgo de leer “gente compartiendo opiniones personales sin antes indagar el tema, y lo que más molesta: gente y partidos que solo se dedican a “quemar” o atacar al contrincante, en vez de enfocarse en las propuestas de su partido y candidato, en el “cómo”, “cuándo” y “por qué”.

Esto trae de vuelta el tema cultural del país, que para alcanzar el éxito se busca “joder” al prójimo en lugar de resaltar las virtudes propias y hacer bien las cosas”.

En resumen, dijo, prefiere platicar con su familia de su día a día, cómo lo viven y como se sienten en torno a temas de seguridad, educación, trabajo y “cómo han cambiado las cosas a pasos agigantados en estos años (en su mayoría a peor) y cómo enfrentan esa realidad”.

