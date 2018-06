MAGALLANES “Piso parejo para los transportistas”

Noticias Para los transportistas son un martirio la actualización de sus concesiones, permisos, compra de unidades, refacciones, y temas legales que desafortunadamente, merman su actividad y el servicio de transporte; sin embargo, se debe buscar la forma de tener piso parejo para que todos los trabajadores del volante puedan seguir con su actividad sin contratiempos.

Así lo expuso el candidato a la Diputación Federal por el Distrito II, Esaú Magallanes Alonso, ante transportistas de la FTEQ y CTM Taxivanes de San Juan del Río, donde destacó la labor de los transportistas queretanos, pero lo primero -sostuvo- hay que buscar que trabajen en las mejores condiciones posibles.

“Tenemos que acabar con la corrupción, debemos tener nuestros papeles en regla, pero que no nos estén pidiendo cada quien una cosa diferente, tenemos que homologar para que sea lo mismo en todas las dependencias de Gobierno”, apuntó.

Y abundó: “Si ustedes tienen un camión con su licencia y su concesión, debe ser suficiente para circular en cualquier lado; se sube uno a la carretera y ya te piden el permiso federal, o en un accidente, sale más caro el remolque y el corralón, que la multa.

Entonces tenemos que legislar para hacer piso parejo para todos los transportistas”.

Esaú Magallanes dijo también que es importante que todos los transportistas como sociedad, también se unan en una empresa, “que se unan para que puedan comprar más barato, para que puedan adquirir unidades más barato, para que en equipo puedan comprar llantas, servicio, refacciones y todo lo que individualmente no puedan hacerlo tan fácil”.

El candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, señaló que también “tenemos que bajar créditos baratos, créditos accesibles; se gana más el banco que nosotros trabajando, es un socio que tiene uno ahí muy incómodo, entonces también tenemos que trabajar en sacar créditos baratos”.

Argumentó Esaú Magallanes, que ya es tiempo de que la gente que sabemos trabajar, que la gente que generamos empleos, que la gente que sabemos nuestras dolencias, agarremos el control del Gobierno; “ya no podemos dejar el Gobierno en manos de quien no sabe, en manos de quien no tiene responsabilidades, o en manos de quien nada más quieren su beneficio”.

Comentarios

comments