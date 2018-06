SALMA HAYEK NUEVAMENTE SE CONVIERTE EN FRIDA KHALO

Agencias Si hay un personaje por el que es reconocida Salma Hayek en el mundo, es Frida Khalo.

La mexicana interpretó a su compatriota, la legendaria artista, en la cinta de 2002 dirigida por Julie Taymor, e incluso le valió una nominación al premio Oscar como Mejor Actriz.

Pues, 16 años después, ¡Salma volvió a ser Frida! La actriz sorprendió a todos luego de publicar una fotografía luciendo reconocido peinado con tocado de flores que caracterizó a la pintora, mientras tocaba una fotografía.

“Visitando la exposición de #fridakahlo en el museo V&A de Londres”, escribió Hayek.

Durante su visita, lució otro hermoso vestido que también se robó las miradas y flashes de los presentes Como si fuera poco, también en su Instagram, Salma junto a la arquitecta Frida Escobedo recreó el cuadro ‘Las dos Fridas’, un doble autorretrato pintado en óleo y terminado en 1939, año en que la artista se divorció del muralista Diego Rivera.

En un escrito publicado en diciembre de 2017 por The New York Times bajo el título “Mi monstruo, Harvey Weinstein”, la reconocida actriz narró el acoso que sufrió por parte del productor durante la filmación de la cinta.

“El rango de sus tácticas persuasivas iba desde hablarme con dulzura hasta esa vez cuando, en un ataque de furia, me dijo las aterradoras palabras ‘Te voy a matar, no creas que no puedo'”, indicó.

Tras el distanciamiento, Hayek batalló legalmente para volver a poner en marcha la producción, pero debió enfrentar numerosas condiciones prácticamente casi imposibles, tales como reescribir el guion, recaudar 10 millones de dólares para financiarla y seleccionar cuatro actores famosos para personajes más pequeños.

Finalmente, Frida salió a la luz gracias a “un grupo de ángeles que vinieron a rescatarme”, según contó Salma.

Ellos fueron el actor Edward Norton, quien reescribió el guión sin exigir ningún crédito, la productora Margaret Perenchi y la directora Julie Taymor.

